Senegal'de Layen tarikatı toplu nikah töreni düzenledi - Son Dakika

Senegal'de en büyük tarikatlar arasında yer alan Layen tarikatı, maddi durumu iyi olmayan gençler için toplu nikah organize etti.

Toplu nikah töreni, başkent Dakar yakınlarındaki Malika semtinde Layen Camisi'nin bahçesinde düzenlendi.

Programa, evlenecek gençlerin aileleri ve yakınları, tarikat mensupları ve bölge sakinleri katıldı.

Programda, gençlere evliliğe ilişkin tavsiyeler verildi, dualar edildi ve 8 çiftin nikahı kıyıldı.

Toplu nikah töreninin organizatörü Serigne Magoum Keur Laye Thiaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de hala "başlık parası" geleneğinin devam ettiğini ve maddi durumu iyi olmayan gençlerin evlenemediğini söyledi.

"1986'dan beri her yıl 2 kez gençlerin evlenmesi için böyle törenler düzenliyoruz. Normalde Senegal'de evlenmeniz için erkek tarafının karşı tarafın ailesine ciddi paralar ödemesi gerekiyor. Bu durum evlenmek isteyen gençleri olumsuz etkiliyordu, biz de bu yolla gençlerin işini kolaylaştırdık. Her yıl ocak ayında ve Kurban Bayramı'ndan hemen önce toplu nikah yapıyoruz." dedi.

Törende evlenenlerden Limamou Laye Diop da hayatının en mutlu anını yaşadığını belirterek töreni organize edenlere teşekkür etti.

Oğlunu evlendiren Abdoulaye Yade de gençlere tanınan bu fırsatın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Törende evlenen gelinlerden Adji Soda Laye Kebe de çocukluğundan beri bu organizasyonla evlenmek istediğini kaydetti.

Kebe, "İki ablam da bu şekilde evlendi. Benim de hep hayalimdi. Çok mutluyum. Ciddi maddi külfet altına girmeden düğün yapabildik." diye konuştu.

Senegal'de tarikatların gücü

Batı Afrika'da en gelişmiş tarikat geleneğine sahip Senegal'de bu yapılar, toplumun her kesimi tarafından takip ediliyor.

Kadiri, Ticani, Müridi ve Layen, ülkedeki en önemli 4 tarikatı oluşturuyor. Siyaset üstü bir pozisyona sahip bu yapılara, toplumsal olayların gidişatını değiştirebilecek kadar önem atfediliyor.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla martta başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen sokak eylemleri, Müridi tarikatı şeyhinin tek bir çağrısıyla birkaç saat içinde son bulmuştu.

Batı Afrika'da neredeyse her ülke terör ve aşırı unsurlarla mücadele ederken, Senegal'de bu soruna hiç rastlanmaması, tasavvuf öğretilerinin ağır bastığı İslam anlayışı ve bu anlayışı temel alan tarikatların etkinliğine bağlanıyor.