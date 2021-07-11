Üye Girişi
Senegal'de Layen tarikatı toplu nikah töreni düzenledi - Son Dakika

Senegal'de Layen tarikatı toplu nikah töreni düzenledi

11.07.2021 04:31
Senegal'de Layen tarikatı toplu nikah töreni düzenledi, System.String[]

Senegal'de en büyük tarikatlar arasında yer alan Layen tarikatı, maddi durumu iyi olmayan gençler için toplu nikah organize etti.

Senegal'de en büyük tarikatlar arasında yer alan Layen tarikatı, maddi durumu iyi olmayan gençler için toplu nikah organize etti.

Toplu nikah töreni, başkent Dakar yakınlarındaki Malika semtinde Layen Camisi'nin bahçesinde düzenlendi.

Programa, evlenecek gençlerin aileleri ve yakınları, tarikat mensupları ve bölge sakinleri katıldı.

Programda, gençlere evliliğe ilişkin tavsiyeler verildi, dualar edildi ve 8 çiftin nikahı kıyıldı.

Toplu nikah töreninin organizatörü Serigne Magoum Keur Laye Thiaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de hala "başlık parası" geleneğinin devam ettiğini ve maddi durumu iyi olmayan gençlerin evlenemediğini söyledi.

"1986'dan beri her yıl 2 kez gençlerin evlenmesi için böyle törenler düzenliyoruz. Normalde Senegal'de evlenmeniz için erkek tarafının karşı tarafın ailesine ciddi paralar ödemesi gerekiyor. Bu durum evlenmek isteyen gençleri olumsuz etkiliyordu, biz de bu yolla gençlerin işini kolaylaştırdık. Her yıl ocak ayında ve Kurban Bayramı'ndan hemen önce toplu nikah yapıyoruz." dedi.

Törende evlenenlerden Limamou Laye Diop da hayatının en mutlu anını yaşadığını belirterek töreni organize edenlere teşekkür etti.

Oğlunu evlendiren Abdoulaye Yade de gençlere tanınan bu fırsatın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Törende evlenen gelinlerden Adji Soda Laye Kebe de çocukluğundan beri bu organizasyonla evlenmek istediğini kaydetti.

Kebe, "İki ablam da bu şekilde evlendi. Benim de hep hayalimdi. Çok mutluyum. Ciddi maddi külfet altına girmeden düğün yapabildik." diye konuştu.

Senegal'de tarikatların gücü

Batı Afrika'da en gelişmiş tarikat geleneğine sahip Senegal'de bu yapılar, toplumun her kesimi tarafından takip ediliyor.

Kadiri, Ticani, Müridi ve Layen, ülkedeki en önemli 4 tarikatı oluşturuyor. Siyaset üstü bir pozisyona sahip bu yapılara, toplumsal olayların gidişatını değiştirebilecek kadar önem atfediliyor.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla martta başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen sokak eylemleri, Müridi tarikatı şeyhinin tek bir çağrısıyla birkaç saat içinde son bulmuştu.

Batı Afrika'da neredeyse her ülke terör ve aşırı unsurlarla mücadele ederken, Senegal'de bu soruna hiç rastlanmaması, tasavvuf öğretilerinin ağır bastığı İslam anlayışı ve bu anlayışı temel alan tarikatların etkinliğine bağlanıyor.

Batı Afrika, Evlilik, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de Layen tarikatı toplu nikah töreni düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 00:11 Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 23:30 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 22:43 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış 20:00 Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu 18:08 Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı         
00:03
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü         
23:05
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum         
21:44
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı         
19:03
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 05:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Senegal'de Layen tarikatı toplu nikah töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement