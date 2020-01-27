Senegal'de maden çöktü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal'de maden çöktü: 2 ölü - Son Dakika

Senegal'de maden çöktü: 2 ölü

6 saat önce

Senegal'in doğusundaki Kedogou'da bir madenin çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de maden çöktü: 2 ölü, System.String[]

Senegal'in doğusundaki Kedogou'da bir madenin çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kedougou'da Afrika Gold adlı şirkete ait altın madeninin bir kısmında çökme meydana geldi.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Senegal'in doğusunda halk, tarım sezonu kapandığında kurdukları kaçak madenlerde geçimini sağlamaya çalışıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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