Senegal'de muhalefet sokağa indi - Son Dakika
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Senegal'de muhalefet sokağa indi

09.06.2022 00:05
Senegal'de muhalefet sokağa indi

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko ve destekçileri eylem yaptı.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko ve destekçileri eylem yaptı.

Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenecek milletvekili seçimleri için Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) koalisyonunun aday listesinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesine tepki gösteren Sonko ve destekçileri, başkent Dakar'ın Obelisque Meydanı'nda öğle saatlerinden itibaren toplandı. Binlerce kişi, hükümet ve Cumhurbaşkanı Macky Sall aleyhinde slogan attı.

Gösteri sırasında polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

Gösteri daha önce Dakar Valiliği tarafından yasaklanmış ancak başlamasına birkaç saat kala gösteriye izin verilmişti.

Anayasa Mahkemesi, Yewwi Askan Wi'nin milletvekili aday listesini, listedeki bir kişinin seçilme şartlarını sağlayamadığı gerekçesiyle onaylamamış ve bu durum muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Liste krizi nedeniyle Sonko, tüm destekçilerini sokağa davet etmişti.

Mart 2021'de de Sonko'nun tecavüzle suçlanmasının ardından çıkan sokak olaylarında 14 kişi yaşamını yitirmiş, Fransızlara ait birçok iş yeri yağmalanmıştı.

Senegal, 31 Temmuz'da 165 milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Ocaktaki yerel seçimlerde Ziguinchor Belediye Başkanı seçilen Sonko, genel seçimlerde de yeniden milletvekili olarak meclise girmek istiyor.

Sonko, asıl hedefinin ise 2024'te düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmak olduğunu söylüyor. Sonko 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olmuş ve mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall karşısında oyların yüzde 15,67'sini almıştı.

Senegal'de muhalefet sokağa indi
Senegal'de muhalefet sokağa indi
Senegal'de muhalefet sokağa indi
Senegal'de muhalefet sokağa indi
Senegal'de muhalefet sokağa indi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Milletvekili, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de muhalefet sokağa indi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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