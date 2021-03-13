Senegal'de muhalefetin yarın düzenleyeceği eylem ertelendi - Son Dakika

Senegal'de muhalefetin yarın düzenleyeceği eylem ertelendi

13.03.2021 01:55
Senegal'de muhalefetin yarın düzenleyeceği eylem ertelendi, System.String[]

Senegal'de Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sokak eylemlerinin devamı olarak yarın düzenlenecek eylem, Müridi tarikatının araya girmesiyle ertelendi.

Senegal'de Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sokak eylemlerinin devamı olarak yarın düzenlenecek eylem, Müridi tarikatının araya girmesiyle ertelendi.

Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Demokrasiyi Savunma Hareketi (M2D-Aar Sunu Democratie) tarafından yapılan açıklamada, Müridi tarikatı şeyhi Serigne Mountakha Mbacke'nin sözcüsü ile görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede, Mbacke'nin talebi üzerine, yarın başkent Dakar başta olmak üzere ülkede düzenlenecek barışçıl eylemlerin askıya alındığı bildirildi.

Senegal'de, toplumun her kesiminin saygı duyduğu ve siyaset üstü bir yapı olarak kabul edilen tarikatlar, toplumsal kriz durumlarında sık sık arabuluculuk görevi üstleniyor.

Sonko'nun gözaltına alınmasıyla yer yer şiddete dönüşen sokak olaylarında da başta Müridi ve Ticani tarikatları olmak üzere birçok dini yapının, Cumhurbaşkanı Macky Sall ile muhalifler arasında görüşmeler yaptığı biliniyor.

Gösterilerde ölenler için "sanal yas"

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da gösterilerde yaşamını yitiren 13 kişi için sanal yas ilan etti.

Kullanıcılar, "LeSenegalEnDeuil (Senegal yasta)" etiketi ile yaptıkları paylaşımlarda, hayatını kaybeden 13 kişinin ismini paylaştı.

Etiket kullanılarak 22 binden fazla tweet atılırken, cuma namazı sonrasında da bazı camilerde ölenler için dua edildi.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Tecavüz ve ölümle tehdit etmekle suçlanan, milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart Çarşamba günü, Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin konvoyunun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak, yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, 5 Mart Cuma yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri, 8 Mart'tan başlayarak, ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

Sonko'nun 8 Mart'ta serbest bırakılmasıyla 3 günlük eylem çağrısı iptal edilmişti.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de muhalefetin yarın düzenleyeceği eylem ertelendi - Son Dakika


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