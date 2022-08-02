Sall, "Bu seçimi kazananın biz olduğumuz inkar edilemez. Kazandık ve zaferimizi çalmalarını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Senegal'de muhalefet partisi genel seçimi kazandığını öne sürdü - Son Dakika

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