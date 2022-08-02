Senegal'de muhalefet partisi genel seçimi kazandığını öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de muhalefet partisi genel seçimi kazandığını öne sürdü

02.08.2022 13:24
Senegal'de muhalefet partisi genel seçimi kazandığını öne sürdü

Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) 31 Temmuz'da düzenlenen seçimleri kazandığını iddia etti.

Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) 31 Temmuz'da düzenlenen seçimleri kazandığını iddia etti.

Muhalif koalisyon Yewwi Askan Wi'nin liderlerinden Khalifa Sall, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 31 Temmuz'daki seçimleri kazandıklarını savundu.

Sall, "Bu seçimi kazananın biz olduğumuz inkar edilemez. Kazandık ve zaferimizi çalmalarını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Senegallilerin verdiği karara saygı duyulmasını gerektiğini ifade eden Sall, her türlü oy çalma olasılığına izin vermeyeceklerini belirtti.

Dün de iktidar koalisyonu kazandığını söylemişti

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), dün, ülkede düzenlenen milletvekili seçimini kazandığını açıklamıştı.

APR, ülkenin 46 idari bölgeden 30'unu aldığını ve genel seçimi az bir farkla kazandığını duyurmuştu.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Resmi sonuçların yarına kadar açıklanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi Kılıçdaroğlu, 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi Senegal'de iktidar partisinden 'genel seçimi kazandığı' açıklaması Senegal'de iktidar partisinden 'genel seçimi kazandığı' açıklaması
Kaynak: AA

Milletvekili, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de muhalefet partisi genel seçimi kazandığını öne sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:44:47. #1.11#
SON DAKİKA: Senegal'de muhalefet partisi genel seçimi kazandığını öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement