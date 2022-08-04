Senegal Kabine Bakanı ve APR üyesi Abdoulaye Seydou Sow ise "Bu tehditler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Sonko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı'nın (APR), muhalefetin zaferine el koymak istediğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi - Son Dakika

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