Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi - Son Dakika
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Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi

04.08.2022 14:03
Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi

Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) lideri Ousmane Sonko, destekçilerinden 31 Temmuz'daki genel seçimlerde kullandıkları oylarını savunmalarını istedi.

Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) lideri Ousmane Sonko, destekçilerinden 31 Temmuz'daki genel seçimlerde kullandıkları oylarını savunmalarını istedi.

Sonko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı'nın (APR), muhalefetin zaferine el koymak istediğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Sonko, "Senegal halkından oylarını her şekilde savunmalarını istiyorum." dedi.

Senegal Kabine Bakanı ve APR üyesi Abdoulaye Seydou Sow ise "Bu tehditler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ülkede 31 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerde, iktidar koalisyonu APR ve muhalefetteki Yewwi Askan Wi, seçimleri kazandıklarını iddia etmişti.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi - Son Dakika

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