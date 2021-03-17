Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı - Son Dakika

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı

17.03.2021 02:13

Senegal'de Çalışma, Etik ve Kardeşlik İçin Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko ile eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, tüm muhalifleri, Macky Sall hükümetine karşı birleşmeye çağırdı.

Senegal'de Çalışma, Etik ve Kardeşlik İçin Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko ile eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, tüm muhalifleri, Macky Sall hükümetine karşı birleşmeye çağırdı.

Sonko ve Sall, Sall'in lideri olduğu Taxawu Senegal isimli siyasi hareketin Dakar'daki merkez binasında basına açıklamalarda bulundu.

Ousmane Sonko, artık halkın mevcut hükümete karşı tahammülünün kalmadığını, başına gelen "siyasi komplonun" da bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in birçok muhalif ismi de siyaset arenasından silmeye çalıştığını belirten Sonko, Senegallilerin hak ve çıkarlarını savunmak için artık birleşmek gerektiğini dile getirdi.

Sall'in, 2012'de göreve gelmesinden bu yana neredeyse tüm rakiplerini çeşitli gerekçelerle engellemeye çalıştığını vurgulayan Sonko, demokrasinin ancak muhalefetin varlığıyla gelişebileceğine dikkati çekti.

"Macky Sall'in 3'üncü dönem adaylığı söz konusu olamaz"

Sonko, halkın bu gidişata dur demek için sokağa çıktığını belirterek, arabuluculuk faaliyetleri yapan tüm din adamlarına ve özellikle ortamı yumuşatan Müridi tarikatı şeyhi Serigne Mountakha Mbacke'ye teşekkür etti.

"Macky Sall için 3'üncü dönem adaylık artık söz konusu bile olamaz." diyen muhalif lider, bu ihtimalin masada dahi olmadığını söyledi.

Eski Dakar Belediye Başkanı Sall de geçmişte 5 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini anımsatarak, muhalefeti susturmak için bu tarz yöntemlerin kullanılmasını asla kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Sall, sadece siyasette değil hükümet politikalarına karşı çıkan her kesimin birleşerek yan yana durması gerektiğini ifade etti.

Sall, 2017'de "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak"tan suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkum edilmiş ancak 2019'da Cumhurbaşkanı affıyla bu cezası düşürülmüştü.

Sonko'nun gözaltına alınması sokakları karıştırdı

"Tecavüz ve ölümle tehdit etmek"le suçlanan, milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, Dakar Mahkemesinde ifade vermek üzere 3 Mart Çarşamba günü destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, çok uzun olduğu gerekçesiyle Sonko destekçilerinin konvoyunu mahkemeye varmadan durdurmuş ve yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine müsaade edilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, 5 Mart Cuma tarihinde yeniden patlak vermişti. Sonko, 8 Mart'ta serbest bırakılırken, Senegal'de toplumun her kesimi üzerinde etkisi bulunan tarikatların da sükunet çağrısıyla sokak olayları sona ermişti.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko'nun kendisine tecavüz ettiği ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı
Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı
Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı
Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı

cumhurbaşkanı, Senegal, Siyaset, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı - Son Dakika


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