Senegal'de muhalif lider Sonko destekçileri tencere tavalarla "konser" verdi - Son Dakika
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Senegal'de muhalif lider Sonko destekçileri tencere tavalarla "konser" verdi

23.06.2022 00:55
Senegal'de muhalif lider Sonko destekçileri tencere tavalarla "konser" verdi

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko destekçileri, tencere tavalarla sokağa çıkarak, eylem yaptı.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko destekçileri, tencere tavalarla sokağa çıkarak, eylem yaptı.

Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) koalisyonu destekçileri, Sonko'nun "tencere tavalarla konser verelim" çağrısına uyarak yerel saat ile 20.00'da başkent Dakar'da sokaklara döküldü.

Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenecek milletvekili seçimleri için koalisyonun aday listesinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesine tepki gösterenler, yollara çıkarak tencere tava çaldı, yoldan geçen araçlar da kornalarıyla eşlik etti.

Sonko ve destekçileri, 17 Haziran'da da aynı gerekçeyle Dakar ve ülkenin bazı kentlerinde eylemler düzenlemişti.

Gösteriye 10 Temmuz'a kadar süren seçim yasakları nedeniyle izin verilmemiş, çıkan olaylarda 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Sosyal medyada 3 kişinin ölümüyle ilgili eleştirilere maruz kalan Sonko, akabinde de destekçilerine "tencere tavalarla konser verelim" çağrısında bulunmuştu.

Senegal, 31 Temmuz'da 165 milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Ocaktaki yerel seçimlerde Ziguinchor Belediye Başkanı seçilen Sonko, genel seçimlerde de yeniden milletvekili olarak Meclis'e girmek istiyor.

Sonko, asıl hedefinin ise 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışmak olduğunu söylüyor. Sonko, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde de aday olmuş ve mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall karşısında oyların yüzde 15,67'sini almıştı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de muhalif lider Sonko destekçileri tencere tavalarla 'konser' verdi - Son Dakika

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