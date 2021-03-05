Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasına tepkiler dinmiyor - Son Dakika

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF'in lideri Ousmane Sonko, "toplum düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından ifade verdi.

Tecavüzle suçlandığı için milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve suçlamaya ilişkin ifade vermeye giderken gözaltına alınan Sonko'nun, 2 gün gözaltında kaldıktan sonra Dakar Mahkemesinde ifadesi alındı.

Hakkında "tecavüz," "kamu düzenini bozma" suçlamaları yöneltilen Sonko, ifadesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

Sonko'nun 8 Mart pazartesi tekrar ifade vermesi bekleniyor.

BM'den sükunet çağrısı

Sonko'ya destek amacıyla ülke çapında düzenlenen ve halen devam eden gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Batı Afrika ve Sahel ofisinden de açıklama geldi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Mohamed Ibn Chambas'ın tüm tarafları sükunete davet ettiği belirtilerek, yetkililere de gergin ortamı sakinleştirme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda da New York'ta yaşayan Senegalliler, BM Genel Merkezi önünde toplanarak, Sonko'nun serbest bırakılması için gösteri yaptı.

Banka ve Fransızlara ait marketler yağmalanıyor

Yerel basında çıkan haberlerde, Mbour kentindeki bir bankaya saldıran göstericilerin, kasadan 365 bin doları çaldığı belirtildi.

Fransız marketler zinciri Auchdan'dan yapılan açıklamada ise ülke çapında 17 mağazanın saldırıya uğradığı, bunlardan 10'unun yağmalandığı bildirildi.

Özellikle Dakar'da birçok mağaza ve iş yeri de eylemler nedeniyle kepenk kapattı.

Demba Ba'dan mesaj

Sosyal medya kullanıcıları da #FreeSenegal etiketini kullanarak, Sonko'ya destek mesajları yayınladı. Şimdiye kadar yaklaşık 519 bin kez kullanılan etiket ile hem ülke çapında süren gösterilere ilişkin görüntüler paylaşıldı hem de hükümete eleştiriler yöneltildi.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada da ikinci bir emre kadar planlanan maçların ertelendiği duyuruldu.

Medipol Başakşehir'de oynayan Senegalli futbolcu Demba Ba da olaylara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Ba, "Misafirperverliğiyle ünlü ülkemi böyle görmek çok üzücü." ifadesini kullanarak bir an evvel eski huzur ve barış ortamına geri dönülmesi temennisinde bulundu.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Macky Sall'i etiketleyerek, "Eğer muhalefet lideriyle bir problemin varsa bu başka ancak göstericilere zarar vermek için interneti kesmenin açıklaması olamaz. Eğer saklayacak bir şeyin yoksa, bırak dünya görsün, insanlar konuşsun." ifadelerini kullandı.

Anonymous hesabında, internet kısıtlamalarını aşmanın ipuçları da paylaşıldı.

Öğle saatlerinde başlayan gösteriler, başta Cheikh Anta Diop Üniversitesinde olmak üzere tüm Dakar'da sürüyor. İçişleri Bakanı Felix Diome'nin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Meclis oturumunda geçen hafta milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanmasının önü açılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

2024 seçimlerinin favorisi

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.

Destekçileri arasında gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu 47 yaşındaki Sonko, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde şimdiden favori gösterilen adaylar arasında yer alıyor.