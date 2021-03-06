Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasıyla çıkan olaylarda 4 kişi öldü - Son Dakika

Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasıyla çıkan olaylarda 4 kişi öldü

06.03.2021 01:53
Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasıyla çıkan olaylarda 4 kişi öldü, System.String[]

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Felix Diome, başta başkent Dakar olmak üzere neredeyse tüm ülkede düzenlenen sokak olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sonko'nun 3 Mart'ta gözaltına alınmasıyla patlak veren olaylarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Dioame, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Diome, ülke genelinde gün boyu süren şiddet olaylarında kamu binaları ve iş yerlerine saldırıldığı, yağma ve hırsızlıkların yaşandığını belirterek, hükümetin olayları şiddetle kınadığını söyledi.

Yaşananları "terörizm" olarak değerlendiren Diome, Sonko'yu şiddet çağrısı yapmakla suçladı.

Diome, kamu düzeninin yeniden sağlanması için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini sözlerine ekledi.

Dakar'da hayat durdu

Dakar'ın birçok noktasında eş zamanlı başlayan gösteriler nedeniyle birçok mağaza ve iş yeri kepenk kapattı.

Polisle çatışan ve etrafa zarar veren göstericiler, birçok marketi yağmalayarak, ateşe verdi.

Yabancı diplomatik misyonlar, vatandaşlarına evde kalmaları tavsiyesinde bulunurken, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Senegal'de yaşanmakta olan gösteriler çerçevesinde vatandaşlarımıza toplanma alanlarından uzak durmaları ve müteyakkız olmaları tavsiye olunur. Acil durumlarda Konsolosluk nöbetçi hattımıza 7/24 ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları da #FreeSenegal etiketini kullanarak, Sonko'ya destek mesajları yayınladı. Şimdiye kadar yaklaşık 626 bin kez kullanılan etiket ile hem ülke çapında süren gösterilere ilişkin görüntüler paylaşıldı hem de hükümete eleştiriler yöneltildi.

Futbolcu ve sanatçılardan destek

Başta Senegalli olmak üzere birçok sanatçı ve futbolcu da Senegal halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Senegalli müzisyen Cheikh Lo, sosyal medyadan yayımladığı videoda, Senegal'in bölgede demokrasisiyle örnek gösterildiğini anımsatarak, olayların sona ermesi temennisinde bulundu.

Nijeryalı müzisyen Yemi Alade de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda #Senegal etiketiyle kırık kalp sembolü kullandı.

Ümraniyespor'da top koşturan Moussa Sow ve Fenerbahçe'de forma giyen Mame Baba Thiam da Twitter hesabından #FreeSenegal etiketini kullanarak, Senegal bayrağının fotoğrafını paylaştı.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Meclis oturumunda geçen hafta milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanmasının önü açılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

2024 seçimlerinin favorisi

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.

Destekçileri arasında gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu 47 yaşındaki Sonko, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde şimdiden favori gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

Muhalefet, Twitter, Senegal, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasıyla çıkan olaylarda 4 kişi öldü - Son Dakika


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