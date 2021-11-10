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Senegal'de muhalif siyasetçiler gözaltına alındı - Son Dakika

Senegal'de muhalif siyasetçiler gözaltına alındı

10.11.2021 22:22
Senegal'de muhalif siyasetçiler gözaltına alındı

Senegal'de muhalif siyasetçiler Barthelemy Dias, Ousmane Sonko ve Malick Gakou gözaltına alındı.

Senegal'de muhalif siyasetçiler Barthelemy Dias, Ousmane Sonko ve Malick Gakou gözaltına alındı.

Ülkede muhalefetteki 23 siyasi partiden oluşan muhalif "Yewwi Askan Wi" koalisyonunun Dakar Belediye Başkanı Adayı Dias'ın, 2011'deki cinayet davasıyla ilgili Temyiz Mahkemesine çağrılması Dakar sokaklarını karıştırdı.

Dias'ın katılmadığı duruşma 1 Aralık'a ertelendi. Dias evinden ayrılırken kendisine eşlik eden konvoy ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı.

Polis, aynı koalisyondan PASTEF lideri Sonko ve Sacre Coeur Belediye Başkanı Gakou'nun da yer aldığı konvoya biber gazıyla müdahale etti.

Dias destekçileri ile polis arasında bir süre devam eden olaylar sonrası Dias, Sonko ve Gakou gözaltına alındı.

Muhalif isimlerin hangi gerekçeyle gözaltına alındığı açıklanmazken, destekçileri ise Dakar sokaklarında lastik yaktı ve yolları kapattı.

Destekçileri, Dias'ın adaylığının "yargı yoluyla" engellenmeye çalışıldığını iddia ediyor.

Barthelemy Dias davası

Dias, Dakar'daki Mermoz Sacre-Cœur ilçesinin belediye başkanı olduğu 2011'de belediye binasına saldırmaya gelen bir gruba açtığı ateş sonucu bir kişiyi öldürmekle suçlanıyordu.

Kimseyi doğrudan hedef almadığını, havaya ateş açtığını kaydeden Dias, kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 6 ayı kapalı 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dias, 4 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıkmıştı.

Ancak bu mahkumiyeti eleştiren Dias, ceza hakimlerine yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle de 2018'de 6 ay hapse mahkum edilmiş ve hapse girmişti.

Dias'ın avukatları 2011'deki mahkumiyete itiraz ederek kararı temyize taşımıştı. Dias'ın cinayetten hüküm giydiği dava hala Yargıtay'da devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de muhalif siyasetçiler gözaltına alındı - Son Dakika


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