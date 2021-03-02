Senegal'de öğretmenler, muhalefet liderine destek için grev kararı aldı - Son Dakika

Senegal'de öğretmenler, tecavüzle suçlanan akabinde milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan muhalefet lideri Ousmane Sonko destekçilerinin hafta sonu gözaltına alınmasını protesto için 24 saatlik grev kararı aldı.

Bünyesinde 20 öğretmen sendikasını barındıran G20 tarafından yapılan yazılı açıklamada, dokunulmazlığı cuma günü kaldırılan Sonko taraftarlarının, hafta sonu birer birer gözaltına alındığına dikkat çekilerek, bu kişiler arasında bir öğretmenin de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu gözaltı dalgasına bir an evvel son verilmesi gerektiği belirtilerek, bu tutuma tepki adına 24 saatlik greve gidileceği bildirildi.

Bir masöze tecavüz etmek ve ölümle tehdit etmekle suçlanan muhalefet partisi PASTEF lideri Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı 26 Şubat'ta mecliste düzenlenen oturumla kaldırılmıştı.

Meclisten ne karar çıkarsa çıksın ifadeye gitmeyeceğini belirten Sonko'nun 3 Mart'ta savcılığa ifade vermesi gerekiyor.

Öte yandan Hristiyan ve Müslüman bir grup din adamının Sonko ile görüşerek, sağduyulu davranması konusunda muhalif lideri ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.

"Macky Sall'i suçluyorum"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adja Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.