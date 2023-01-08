Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı - Son Dakika
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Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı

08.01.2023 14:11
Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı

Senegal'in Kaffrine kenti yakınlarında 2 otobüsün çarpışması sonucu en az 38 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Senegal'in Kaffrine kenti yakınlarında 2 otobüsün çarpışması sonucu en az 38 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Senegal'in Kaffrine kenti yakınlarında yerel saatle 15.15 sıralarında 2 otobüs çarpıştı. Senegal Ulusal İtfaiyesi'nde görevli Colonel Cheikh Fall tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın çok büyük bir kaza olduğu belirtilirken, "125 kurban vardı ve 38'i hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Yaralıların, Kaffrine Hastanesi'ne ve yakınlardaki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini aktaran Fall, enkazın kaldırılmasının ardından trafiğin normal seyrine döndüğünü sözlerine ekledi. Birçok yerel yetkili olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - DAKAR

Kaynak: İHA
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İki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza ülkeyi yasa boğdu! 38 ölü, 87 yaralı var İki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza ülkeyi yasa boğdu! 38 ölü, 87 yaralı var Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi öldü Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi öldü

Senegal, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı - Son Dakika
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