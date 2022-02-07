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Senegal'de "şampiyonluk günü" resmi tatil oldu - Son Dakika

Senegal'de "şampiyonluk günü" resmi tatil oldu

07.02.2022 08:35
Senegal'de "şampiyonluk günü" resmi tatil oldu

Senegal Milli Futbol Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasının ardından 7 Şubat resmi tatil ilan edildi.

Senegal Milli Futbol Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasının ardından 7 Şubat resmi tatil ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği kaydedildi.

Başkent Dakar'da taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerine devam etti, uzun kortejler oluşturdu.

Öte yandan Senegal Milli Futbol Takımı'nın yerel saat ile 13.00'de Dakar'a geleceği belirtildi.

"Teranga'nın Aslanları" lakabıyla bilinen Milli Takım'ın yarın da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edileceği öğrenildi.

Senegal, 7 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu bulunan Mısır ile dün akşam Kamerun'un Yaounde kentinde final maçı oynamıştı.

Mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlanmış ve uzatmalara gidilmişti.

Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmiş ve penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Senegal, 2002 ve 2019 da final maçı oynamış ancak kupanın sahibi olamamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de 'şampiyonluk günü' resmi tatil oldu - Son Dakika


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