Son Dakika Haberleri: Senegal'de Seçiminin İlk Turunu Cumhurbaşkanı Sall Kazandı

Senegal'de Seçiminin İlk Turunu Cumhurbaşkanı Sall Kazandı

49 dakika önce

Senegal'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Cumhurbaşkanı Macky Sall kazandı.

Senegal'de Seçiminin İlk Turunu Cumhurbaşkanı Sall Kazandı, System.String[]
Senegal'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Cumhurbaşkanı Macky Sall kazandı. İlk belirlenen sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalması bekleniyor.

Senegal Başbakanı Mahammed Dionne, ülkede dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu ilk belirlenen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın kazandığını söyledi. Dionne dün gece yarısı yaptığı açıklamada, "Sonuçlar Cumhurbaşkanı Macky Sall'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etmemiz gerektiğini söylüyor" dedi.

Bölgelerdeki resmi sonuçlarının Salı gününe kadar duyurulması beklenmiyor. İlk turda hiçbir aday yüzde 50'den fazla alamazsa, 24 Mart'ta ikinci tur seçimleri yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3. kez katılan eski Başbakan Idrissa Seck, "Bu aşamada, elde edilen sonuçlara göre seçim ikinci tura kalacak" dedi.

Seçime katılan milletvekili Ousmane Sonko yaptığı basın toplantısında, "Oy sayısının şu anki durumunda, ben de dahil hiçbir adayın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını iddia edemeyeceğini söylüyorum" diye konuştu.

Bununla birlikte, yerel basında çıkan haberlere göre, ilk belirlenen sonuçlara göre eski Başbakan Seck ve milletvekili Sonko, çok sayıda sandık merkezinde önde giden Cumhurbaşkanı Sall ile birlikte ikinci tura katılacaklar arasında görülüyor. Diğer adaylar eski Dışişleri Bakanı Madicke Niang ile Birlik ve Meclis Partisi'nden Issa Sall (PUR) sonuçlara göre çok geride kaldı. - DAKAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

Milletvekili, Senegal, Cumhurbaşkanı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmek İsteyen Engelli Çocuğun Gözyaşları Yürek Dağladı Erdoğan'ın "Anketlere Güvenmiyorum" Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Yanıt: Sonuçları Sindiremiyor

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Erdoğan'a 33 Liralık Tazminat Davası Açtı Sağlık Bakanı Koca'dan Yerel Seçim Çağrısı: Kırgınlıkları Bir Kenara Atıp, Sandığa Gidin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:25:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senegal'de Seçiminin İlk Turunu Cumhurbaşkanı Sall Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]