Senegal'de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı - DAKAR - Son Dakika

Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim ilköğretim ve liselerde kısmi olarak başladı.

Eğitim Bakanı Mamadou Talla tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan, sınav sınıflarında eğitimin yeniden başlamasını öngören teklifin kabul edilmesinden sonra ülke genelinde okullarda saat 09.00'da ders zili çaldı.

Başkent Dakar'ın en eski okullarından Lamine Gueye Lisesi girişinde ateşleri ölçülen öğrenciler, kurulan mobil çeşmelerde ellerini yıkayarak maskeleri yüzlerinde birer metre arayla sınıflarına gitti.

Öğrenciler sınıflarda sıralara birer boşluk bırakarak oturdu.

Müdür Yardımcısı Aissatou Sy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının okullarda eğitim duyurusundan sonra hemen önlem almaya başladıklarını, sınıflarda sosyal mesafeye uygun oturuş düzeni ayarladıklarını belirtti.

Kovid-19'un okullarda yayılmasını engellemek amacıyla oluşturulan farklı komisyonlarının birlikte çalıştığını kaydeden Sy, öğrenci ve öğretmenlerin korunması için gerekli tüm materyallerin bulunduğunu ifade etti.

Sy, okul revirinde hemşire ve sağlık personelinin şüpheli durumları değerlendirmek amacıyla hazır bulunduğunu dile getirdi.

Şu anda 374 öğrencinin okulda eğitim aldığını, 18 sınıfın açık olduğunu, bir sınıfta en fazla 20 öğrenci olduğunu aktaran Sy, her sınıfta dezenfektan ve yeterli sayıda maske bulunduğu bilgisini verdi.

Sy, dersi olmayan öğretmenler de dahil 68 öğretmenin eğitim için seferber olduğunu belirterek, "Bugün eğitimin güzel şekilde başlaması ve devamı için herkes teyakkuzda." dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Muhammed Sene, okula döndüğü için mutlu olsa da yine de ilk defa karşılaştığı bir durum nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

Sene, sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi kurallara alışmaya çalıştıklarını ifade etti.

TMV okulları uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçti

Diğer yandan Senegal'deki Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullarda, ara verilmeden 3 aydır online olarak verilen eğitim dönemi geçen hafta sona erse de sınav sınıflarında eğitim yüz yüze yeniden başladı.

TMV Dakar Koleji Türkçe öğretmeni Harun Kocaman da sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı gibi hijyen kurallarına uyularak 18 öğrencinin 2 sınıfta eğitime başladığını belirtti.

Kocaman, velilerin bizzat okula gelerek sınıfları incelediğini ve sosyal mesafeyi kontrol ettiğini, aynı zamanda online eğitimden olan memnuniyetlerini ilettiğini kaydetti.