Senegal'de tecavüzle suçlanan muhalefet liderinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik girişim - Son Dakika

Senegal'de muhalefetteki PASTEF partisinin lideri Ousmane Sonko'nun ölümle tehdit ve tecavüzle suçlanmasının ardından milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ilk adım atıldı.

Ulusal Mecliste, Sonko'nun dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamasına ilişkin özel bir oturum düzenlendi.

Oturumda, çoğunluğun Sonko'nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde mutabık kaldığı ancak nihai kararın 15 Şubat'ta toplanacak geçici komisyon tarafından verileceği belirtildi.

Dakar'daki bir masaj salonu sahibi, 46 yaşındaki Sonko'nun kendisine tecavüz ettiği akabinde de ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuştu.

Sonko ise suçlamaları reddederek, olayın Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu olduğunu savunmuştu.

Suçlamaların ardından Sonko'nun Dakar'daki evinin etrafında toplanan destekçilerine polis müdahale etmiş, birçok kişi gözaltına alınmıştı.

PASTEF lideri Sonko, 2017'de milletvekilliğine seçilmiş, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde de yüzde 15,67 oy alarak 3. sırada yer almıştı.