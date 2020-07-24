Senegal'de Türkiye Maarif Vakfı ile ordu arasında eğitim iş birliği - Son Dakika

Senegal'de Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile ordu arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Başkent Dakar'daki Genelkurmay Başkanlığı Merkez Kışlası'nda düzenlenen törende TMV adına Senegal Koordinatörü Ahmet Göcen, Genelkurmay adına İnsan Kaynakları Şube Müdürü Albay Papa Souleymane Sarr protokol metnini imzaladı.

Anlaşma kapsamında TMV öğrencileri Senegal ordusuna ait sosyal tesislerden, servis araçlarından faydalanabilecek.

Senegal ordu mensuplarının çocuklarına Maarif okullarında eğitim indirimi sağlanacak ve bu okullardan mezun olan asker çocukları üniversite eğitimlerini Türkiye'de devam ettirebilecek.

Senegal Genelkurmay Başkanı General Briame Diop, konuya ilişkin Türkiye Maarif Vakfına teşekkür mektubu gönderdi.

Senegal ordusunda bir ilk

Albay Sarr, protokole ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal ordusunun ilk defa bir eğitim kurumuyla iş birliği protokolü imzaladığını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfına Senegal ordusuna verdiği değer için Genelkurmay Başkanlığı adına teşekkürlerini ileten Sarr, "Bu ilki Türkiye'yi yurt dışında temsil eden TMV gibi önemli bir kurumla gerçekleştirmek, Senegal ve Türkiye arasındaki dostluğun derecesini gösteriyor." diye konuştu.

Albay Sarr, yakın zamanda Senegal'in eski Genelkurmay Başkanı Cheikh Gueye'nin Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığını belirterek bu adımla da iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin daha artacağı ve ilerleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

TMV Senegal Koordinatörü Göcen de TMV'nin Senegal'de eğitim alanında üçüncü yılını doldurduğunu ve bu alandaki kalitesini daha da ileriye götürmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Ülkede eğitim alanında teknolojik yatırım başlattıklarını aktaran Göcen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzaktan eğitimle üçüncü sömestrin tamamını başarıyla kapattıklarını kaydetti.

Göcen, TMV'nin ülkede halihazırda Dakar, Thies, Saint Louis kentlerinde okullarının bulunduğunu, güney bölgesi Casamance'de de okul açmayı hedeflediklerini anlattı.