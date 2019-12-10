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Son Dakika Güncel Senegal'de Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı düzenlendi - Son Dakika

Senegal'de Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı düzenlendi

6 saat önce

Senegal'de 28'inci Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı (FIDAK) düzenlendi.

Senegal'de 28'inci Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı (FIDAK) düzenlendi.

Başkent Dakar'daki Fuar Merkezi'ndeki etkinliğe başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Fas, Mısır, Tunus, Suriye, Lübnan ve Türkiye'den çok sayıda firma katıldı.

Gıda, tekstil, ayakkabı, kozmetik, hediyelik eşya, teknoloji, mobilya ve ev eşyası gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların katıldığı fuar 22 Aralık'a kadar sürecek.

"Türkiye'den kaliteli ürünleri makul fiyata sunuyoruz"

Fuarda halı ve perde ürünleri satan Ahmet Atasayar, 8 aydır Dakar'da bulunduklarını belirtti.

Atasayar, Türkiye'den kaliteli ürünleri makul fiyatlara sunmaları nedeniyle Senegal halkının yoğun talebiyle karşılaştıklarını ve kısa süre içinde büyük firmalarla çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Senegal'de Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı düzenlendi

Türkiye, Senegal, Dakar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:17 Kaynak: AA
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