Senegal'de Uluslararası El Sanatları Fuarı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Senegal'de Uluslararası El Sanatları Fuarı - Son Dakika

Senegal'de Uluslararası El Sanatları Fuarı

6 saat önce

Senegal'de Türkiye'nin onur konuğu olduğu Uluslararası El Sanatları Fuarı düzenlendi.

Senegal'de Uluslararası El Sanatları Fuarı, System.String[]

Senegal'de Türkiye'nin onur konuğu olduğu Uluslararası El Sanatları Fuarı düzenlendi.

Başkent Dakar'a 40 kilometre mesafedeki Diamniadio Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Macky Sall yaptı.

Sall, açılışta, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu belirterek, Türkiye'nin fuarın onur konuğu olmasından memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında özel bir dostluk ve kardeşlik bağı olduğunu ifade eden Sall, bunun iki ülke ilişkilerine de olumlu yansıdığını kaydetti.

Sall, Türkiye standını ziyaretinde ebru çalışmalarını yakından inceledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ise Senegal ile Türkiye arasındaki derin ilişkiler bulunduğunu belirtti.

İki ülkenin kültür ve turizm alanındaki iş birliği projelerinin ilişkileri daha da güçlendireceğini kaydeden Nurdun, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar ve ortak kazanç sağlayacağımız güçlü bir bağ kuracağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da stant açtığı fuara Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen katılan sanatçı Nesrin Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tel kırma, tel sarma ve nakış sanatlarıyla uğraştığını, geleneksel Türk el sanatlarını dünyanın birçok yerinde tanıtmak istediğini söyledi.

Hattat Muzaffer Çubuk da 20 yıldır hat sanatını icra ettiğini belirtti.

TMV Dakar öğrencilerinin el sanatları da sergilendi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Direktörü Ahmed Göcen, TMV okullarındaki öğrencilerin ortaya koyduğu el sanatları eserleriyle fuara katıldıklarını ifade etti.

Maarif'in Senegal'in 3 şehrinde 4 kampüste eğitim verdiğini, 711 öğrencisi olduğunu kaydeden Göcen, bu sayıya 3 yılda ulaşıldığını dile getirdi.

Göcen, bu rakamın memnuniyet verici olduğunu ancak Senegal'in 14 bölgesinin tümünde okul açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Fuarın onur konuğu olan Türkiye'nin standında ebru, tezhip, hat, geleneksel kumaş, tel kırma, tel sarma ve nakış çalışmaları sergilendi.

Yoğun ilgi gören fuar, 10 Mart'a kadar ziyaretlere açık olacak.

Türkiye, Senegal, Dakar, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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