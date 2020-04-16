Senegal'de uluslararası uçuş yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal'de uluslararası uçuş yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Senegal'de uluslararası uçuş yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen yasak 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Senegal'de uluslararası uçuş yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen yasak 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Hava Taşımacılığı ve Turizm Bakanı Alioune Sarr, video konferans yoluyla düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Senegal'in hava sınırlarının açılma tarihinin 17 Nisan'dan 31 Mayıs'a ertelendiğini belirtti.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede aktif vaka sayısı 24 saatte 21 artarak 138'e yükseldi.

Senegal'de şimdiye kadar 194 kişi iyileşirken, 2 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:44 Kaynak: AA

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