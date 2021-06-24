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Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı - Son Dakika

Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı

24.06.2021 23:54
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı, System.String[]

Senegal'de gıda, ambalaj ve yapı fuarı eş zamanlı olarak açıldı.

Senegal'de gıda, ambalaj ve yapı fuarı eş zamanlı olarak açıldı.

Başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde başlayan Senefood (gıda), Senepack (ambalaj) ve Sencon (yapı) fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılış kurdelesini, Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana ve fuarın organizatörü Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan birlikte kesti.

Bakan Fofana, daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret ederek, katılımcılarla sohbet etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalkan, 14'ü Türkiye'den olmak üzere 3 fuarda toplam 80 katılımcının yer aldığını belirtti.

Kalkan, Senegal pazarının giderek büyüdüğüne işaret ederek, 2013'ten bu yana kendilerinin de Senegal'de iş yaptıklarını söyledi.

Senegal'in gelişmesiyle birçok alanda yatırıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Kalkan, "Firmalarımız, dil sorunu nedeniyle Frankafon Batı Afrika'ya pek eğilmemişler ama çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'den firmalarımız, fuarlar vasıtasıyla veya pazar araştırması seyahatleriyle çok ciddi iş olanaklarını görecekler. Senegal, Batı Afrika'nın ticaret merkezi konumunda." ifadelerini kullandı.

Türk firmaları Senegal'e açılmak istiyor

Fuara katılan Türk firmalardan Aves Gıda Batı Afrika Bölge Yöneticisi Ahmet Ersoy, Senegal'de ilk kez fuara katıldıklarını belirterek, daha önce Senegal'e yaptıkları ihracatı geliştirmek istediklerini kaydetti.

Ersoy, Gana, Angola ve Fildişi Sahili'nde müşterilerinin bulunduğunu ve satışlarının devam ettiğini söyledi.

Çikolata ve sürülebilir çikolata üretimi yapan Sofram Gıda adına fuara katılan Elif Salihoğlu, Nijerya, Gana ve Gambiya olmak üzere 8 yıldır Afrika pazarında var olduklarını dile getirdi.

Salihoğlu, Batı Afrika'nın kendileri için yeni bir pazar olduğunun altını çizerek, fuarın ilk günü olmasına karşın ziyaretçilerin stantlarına yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Elif Çikolata İhracat Müdürü Mehmet Sağlam da daha önce Afrika pazarında yer aldıklarını ancak ilk kez Senegal'e geldiklerini belirtti.

Sağlam, başta Kuzey ve Doğu Afrika olmak üzere Hindistan, Guatemala, Venezuela'ya ihracat yaptıklarını ancak hem coğrafi konumu hem de kurumsallaşmış yapısı ile oldukça karlı ve güvenli bir pazar olduğuna inandıklarını Senegal'e de girmek istediklerini kaydetti.

Taş kırma ve eleme sektöründe faaliyet gösteren Muka Makina Satış ve Pazarlama Sorumlusu Suat Bayraktar da daha çok ihracatla ilgilendiklerini ve hali hazırda Cezayir, Fas, Togo ve Burkina Faso'ya ihracat yaptıklarını ifade etti.

Bayraktar, ilk kez Senegal'e geldiklerine işaret ederek, fuarda güzel bir ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan fuar bu yıl 27 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı

Senegal, Türkiye, Afrika, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı - Son Dakika


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