Senegal'de yapı fuarı başladı - Son Dakika
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Senegal'de yapı fuarı başladı

17.06.2022 09:33

Senegal'in başkenti Dakar'da yapı fuarı (Sencon) açıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'da yapı fuarı (Sencon) açıldı.

Sencon, Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılış kurdelesini, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana ve fuarın organizatörü Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan birlikte kesti.

500'den fazla marka ve 140 katılımcının yer aldığı fuar, 18 Haziran'da sona erecek.

Senegal'de yapı fuarı başladı
Senegal'de yapı fuarı başladı
Senegal'de yapı fuarı başladı
Senegal'de yapı fuarı başladı

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Kaynak: AA

Abdou Diouf, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de yapı fuarı başladı - Son Dakika

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