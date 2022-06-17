Senegal'in başkenti Dakar'da yapı fuarı (Sencon) açıldı.
Sencon, Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde kapılarını açtı.
Fuarın açılış kurdelesini, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana ve fuarın organizatörü Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan birlikte kesti.
500'den fazla marka ve 140 katılımcının yer aldığı fuar, 18 Haziran'da sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Senegal'de yapı fuarı başladı - Son Dakika