Dün de 3 yıldır boş olan başbakanlık koltuğuna eski Dışişleri ve Ekonomi Bakanı 61 yaşındaki Amadou Ba atanmıştı.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Hükümet, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Senegal'de yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

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