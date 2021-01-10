Senegal'de "Yılın Öğrencisi" seçilen genç Paris'te kayboldu - Son Dakika

Senegal'de 2018 ve 2019'da ülkenin en başarılı öğrencisi seçilen ve eğitimine Fransa'da devam eden Diary Sow'dan 1 haftadır haber alınamıyor.

Senegal'deki sosyal medya kullanıcıları, "RetrouvonsDiarySow (Diary Sow'u bulalım)" etiketini kullanarak Paris'teki Louis-le-Grand Lisesinde bilimsel hazırlık okuyan 20 yaşındaki Sow'un 3 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunu bildirdi.

Sow'un ailesinin de durumu doğrulaması üzerinde, Fransa'da Eğitim Gören Senegalli Öğrenciler Derneği, Sow'un yaşadığı Paris'in 13'üncü bölgesinde bir araya gelerek çevredekilere el ilanı dağıttı.

Durumla ilgili Senegal'in Paris Büyükelçiliği ve konsolosluğunun da haberdar edildiği, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın de konuyu takip ettiği kaydedildi.

Sow, Senegal'de her yıl en başarılı lise öğrencisini seçmek için düzenlenen "Yılın Öğrencisi" yarışmasını 2018 ve 2019'da kazanmıştı.