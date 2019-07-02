Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi
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Senegal-Moritanya sınırındaki bölgenin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak tanımlanan "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni bir rezervin keşfedildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:37 Kaynak: AA
Senegal- Moritanya
sınırındaki bölgenin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak tanımlanan "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni bir rezervin keşfedildiği bildirildi.
Sahanın işletmecisi konumundaki Kosmos Energy'den yapılan açıklamaya göre, sahadaki 1 numaralı kuyuda (GTA1), yüksek kalitede doğalgaz rezervi bulunduğu belirtilirken, rezervin büyüklüğüne dair bir açıklama yapılmadı.
Batı Afrika
bölgesinin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri sayılan The Greater Tortue sahasında yaklaşık 450 milyar metreküp doğal gaz olduğu tahmin ediliyor.
İki ülke, geçen yıl aralık ayında bölgede ortak doğalgaz üretimi konusunda anlaşmıştı. Sahada ticari üretimin 2021 yılında başlaması bekleniyor.
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