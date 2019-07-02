Son Dakika Haberleri: Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi
Son Dakika Güncel Haber

Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi

1 saat önce

Senegal-Moritanya sınırındaki bölgenin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak tanımlanan "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni bir rezervin keşfedildiği bildirildi.

Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi, System.String[]
Senegal- Moritanya sınırındaki bölgenin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak tanımlanan "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni bir rezervin keşfedildiği bildirildi.
Sahanın işletmecisi konumundaki Kosmos Energy'den yapılan açıklamaya göre, sahadaki 1 numaralı kuyuda (GTA1), yüksek kalitede doğalgaz rezervi bulunduğu belirtilirken, rezervin büyüklüğüne dair bir açıklama yapılmadı.
Batı Afrika bölgesinin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri sayılan The Greater Tortue sahasında yaklaşık 450 milyar metreküp doğal gaz olduğu tahmin ediliyor.
İki ülke, geçen yıl aralık ayında bölgede ortak doğalgaz üretimi konusunda anlaşmıştı. Sahada ticari üretimin 2021 yılında başlaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:37 Kaynak: AA
Moritanya, Senegal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:14:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi keşfedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]