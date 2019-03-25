Son Dakika Haberleri: Senegal'deki Engelli Kadın İçin Örnek Dayanışma

Senegal'deki Engelli Kadın İçin Örnek Dayanışma

1 saat önce

Senegalliler, geçimini sağlamak için her kilometrelerce yolu tekerlekli sandalye ile aşan engelli kadın için dayanışma göstererek yaklaşık 16 bin dolar topladı.

Senegal'deki Engelli Kadın İçin Örnek Dayanışma, System.String[]
Senegalliler, geçimini sağlamak için her kilometrelerce yolu tekerlekli sandalye ile aşan engelli kadın için dayanışma göstererek yaklaşık 16 bin dolar topladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Senegal'in orta kesimindeki Kaolack kentinde yaşayan vücudunun yarısı felçli Ouly Diop, on yıldır ailesinin geçimini sağlayabilmek için her gün tekerlekli sandalyesiyle 7 kilometre yol gidiyor.

Engeline rağmen dilenmeyip emeğiyle para kazanmaya çalışan Diop'un hikayesi sosyal medyada hızlıca yayıldı. Aylık kazancı 6 bin CFA (12 dolar) geçmeyen Diop'un azmi tüm dünyadaki Senegallileri harekete geçirdi.

Diop için sadece bir kaç gün içinde 9 milyon CFA'dan (yaklaşık 16 bin dolar) fazla toplandı.

Diop'un oğlu Alioune, dünyanın her yerinden Senegallilerin annesine yardım için kendilerine ulaştığını belirterek bu dayanışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Alioune, toplanan parayla annesine bir ev inşa etmek ve onu hacca göndermek istediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Senegal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Transparan Kıyafetiyle Eleştirilen Deniz Seki, İsyan Etti! Başakşehir Kulübüne Destek Verecek mi? İşte İmamoğlu'nun Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 05:21:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senegal'deki Engelli Kadın İçin Örnek Dayanışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]