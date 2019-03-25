Senegal'deki Engelli Kadın İçin Örnek Dayanışma

Senegalliler, geçimini sağlamak için her kilometrelerce yolu tekerlekli sandalye ile aşan engelli kadın için dayanışma göstererek yaklaşık 16 bin dolar topladı.

Senegalliler, geçimini sağlamak için her kilometrelerce yolu tekerlekli sandalye ile aşan engelli kadın için dayanışma göstererek yaklaşık 16 bin dolar topladı.



Ülke basınındaki haberlere göre, Senegal'in orta kesimindeki Kaolack kentinde yaşayan vücudunun yarısı felçli Ouly Diop, on yıldır ailesinin geçimini sağlayabilmek için her gün tekerlekli sandalyesiyle 7 kilometre yol gidiyor.



Engeline rağmen dilenmeyip emeğiyle para kazanmaya çalışan Diop'un hikayesi sosyal medyada hızlıca yayıldı. Aylık kazancı 6 bin CFA (12 dolar) geçmeyen Diop'un azmi tüm dünyadaki Senegallileri harekete geçirdi.



Diop için sadece bir kaç gün içinde 9 milyon CFA'dan (yaklaşık 16 bin dolar) fazla toplandı.



Diop'un oğlu Alioune, dünyanın her yerinden Senegallilerin annesine yardım için kendilerine ulaştığını belirterek bu dayanışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.



Alioune, toplanan parayla annesine bir ev inşa etmek ve onu hacca göndermek istediğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Transparan Kıyafetiyle Eleştirilen Deniz Seki, İsyan Etti!

Başakşehir Kulübüne Destek Verecek mi? İşte İmamoğlu'nun Yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz

Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!