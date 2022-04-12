Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi - Son Dakika
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Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi

12.04.2022 21:29
Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi

Senegal'de oy kullanan Fransız seçmenin yüzde 14'ünün, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı adaylara oy verdiğinin ortaya çıkması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Senegal'de oy kullanan Fransız seçmenin yüzde 14'ünün, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı adaylara oy verdiğinin ortaya çıkması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Yaklaşık 20 bin kişiyle 16 milyonluk Senegal'deki en kalabalık yabancı nüfusu oluşturan Fransızlar, 10 Nisan'da Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi için Senegal'de oy kullandı.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Senegal'de sandığa giden Fransızların yüzde 14'ünün aşırı sağcı, yabancı karşıtı Eric Zemmour ve Marine Le Pen'e oy verdiğinin ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.

Resmi sonuçlara göre, Senegal'de kayıtlı 16 bin 168 seçmenden 4 bin 798'i oy kullandı. Jean-Luc Melenchon yüzde 38,6 ile Senegal'deki Fransızların ilk tercihi oldu.

Melenchon'u yüzde 33,9 ile mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron izledi. Aşırı sağcı Zemmour'a yüzde 7,8 ve diğer aşısı sağcı aday Le Pen'e ise yüzde 6,1 oy çıktı.

Senegal'in deniz ve plajlarıyla ünlü Saly kentinde ise 2 aşırı sağcının oyunun toplamı yüzde 34,4'e ulaştı.

"Kendi evimizde bile ırkçılarla yaşıyoruz"

İki aşırı sağcının toplam oyu ülke çapında 666'ya (yüzde 14) ulaşırken Senegalli internet kullanıcıları özellikle siyahileri ve göçmenleri hedef alan bu iki isme oy verilmesine tepki gösterdi.

Irkçı adaylara oy veren Fransızlara gösterilen tepkilerden bazıları:

"Senegal'de yaşıyor, burada hayatlarını kazanıyorlar ama ırkçılara oy veriyorlar.", "Ülkendeki tüm ırkçılığı Senegallilerin üzerine atıp burada rahatça yaşamazsın. Evine dön", "Kendi evimizde bile ırkçılarla yaşıyoruz." "Le Pen ve Zemmour'a oy veren Fransız göçmenleri ülkelerine geri göndermek lazım.", "Senegal'de ırkçılara oy verenler bizi ülkelerinden kovarken bizim ülkemizde rahatça yaşıyor.", " Afrika'da yaşayan Fransızlar Afrikalılardan nefret ediyor.", "Zemmour'a oy verenlerin Senegal'de ikameti yasaklanmalı.", "Zemmour'a oy verip Senegal'de neden yaşadıklarını merak ediyorum.", "Le Pen ve Zemmour'a oy veren 666 kişi neden ülkenize dönmüyorsunuz. Hem kendi ülkenizde göçmen istemiyorsunuz hem de başkasının ülkesinde göçmen olarak yaşıyorsunuz."

Zemmour'dan Senegallilere hakaret

İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, seçim kampanyası sırasında, Fransa'daki tüm yabancı suçluların Senegalli olduğunu ve cumhurbaşkanı seçilirse hepsinin ülkelerine gönderileceğini söylemişti.

Zemmour, Mayıs 2021'de de Cnews televizyonuna yaptığı açıklamada ülkedeki tüm uyuşturucu satıcılarının Senegalli olduğunu iddia etmişti.

Senegal'in Paris Büyükelçiliği, bu ifadeleri şiddetle kınayarak, durumu "ilkel bir ırkçılık" olarak nitelendirmişti.

Emekli Fransızların gözdesi Senegal

Fransa Dışişlerini Bakanlığının 2017 verilerine göre Senegal'de 20 bin 374 Fransız vatandaşı yaşıyor.

Fransızlar, Senegal'de yaşayan en kalabalık yabancı topluluk olarak biliyor.

Ülkede aralarında zincir mağazaların da bulunduğu 250 Fransız şirketi bulunuyor.

Senegal, 4 mevsim güneşli ve sıcak iklimi, Fransızcanın resmi dil ve eski Fransız sömürgesi olması nedeniyle özellikle emekli Fransızların gözde destinasyonları arasında yer alıyor.

Emekli Fransızlar başta Saly olmak üzere okyanus kenarındaki turistik kentlere yerleşerek, emekliliklerini bu ülkede geçiyor.

Fransa Yaşlılık Sigortası Fonu (CNAV) 2021 verilerine göre, Fransa dışında yaşayan Fransız emeklilerin yüzde 51,5'i Avrupa'da, yüzde 42,2'si ise Afrika'da yerleşik bir hayat sürüyor.

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Senegal, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi - Son Dakika
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