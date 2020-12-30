Senegal'deki Maarif Okulları öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Senegal'deki Maarif Okulları öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 19:11
Senegal'deki Maarif Okulları öğrencileri AA'nın

Senegal Maarif Okulları öğrencileri Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Senegal Maarif Okulları öğrencileri Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkent Dakar'daki Maarif Okullarında eğitim gören 4 öğrenci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Dördüncü 4'üncü sınıf öğrencisi Khadim Ndao, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", haber kategorisinde Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele," spor kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "Rodeo gösterisi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Fatou Ba ise oyunu, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Cristobal Saavedra Vogel'in " Şili'de polisten kaçan gösterici" ve yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam" başlıklı karelerini tercih etti.

Altıncı sınıf öğrencisi Amina Diagne de haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Zeynab Diop ise yaşam kategorisinde Juancho Torres'in " Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", haber kategorisinde Julien Mattia'nın "Fransız polisinin göstericilere gazlı müdahalesi", spor kategorisinde de Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Mesut Varol, Senegal, Hakkari, Dakar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'deki Maarif Okulları öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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