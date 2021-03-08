Senegal'deki sokak olaylarına ilişkin eski Cumhurbaşkanı Wade'den halefi Sall'e çağrı Açıklaması - Son Dakika

Senegal'deki sokak olaylarına ilişkin eski Cumhurbaşkanı Wade'den halefi Sall'e çağrı Açıklaması

08.03.2021 14:01
Senegal'deki sokak olaylarına ilişkin eski Cumhurbaşkanı Wade'den halefi Sall'e çağrı Açıklaması, System.String[]

Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade, muhalefet partisi Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak olaylarına ilişkin mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'e, İçişleri Bakanı Antoine Felix...

Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade, muhalefet partisi Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak olaylarına ilişkin mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'e, İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome'u dinlememesi çağrısı yaptı.

Senegal'in 3'üncü Cumhurbaşkanı Wade, Sonko'nun 3 Mart'ta gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak olaylarını yatıştırması için Cumhurbaşkanı Sall'e hitaben açıklamalarda bulundu.

Wade, Sonko'ya desteğini açıkça göstermekten çekinmezken, Sall'i, masumiyet karinesine saygı duymaya davet ederek, kendi siyasi hayatından bazı örnekler verdi.

Rakibi, ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı Abdou Diouf'un kendisini yok etme gücüne sahip olduğu halde bunu yapmadığını anımsatan Wade şu ifadeleri kullandı:

"(Diouf) Beni birkaç kez hapse attırdı evet ama çevresindeki iktidar sarhoşu ve güce tapanların sözlerine kulak asmadı. Sayın Cumhurbaşkanı sizin de etrafınızda böyle kişiler var, onları elbette dinleyeceksiniz ancak lütfen dediklerini yapmayın. Çünkü onların kaybedecek hiçbir şeyleri yok. İşler tersine döndüğü zaman size ihanet edecek ve kendi çıkarlarını düşünecekler. (İçişleri Bakanı) Antoine Felix Diome gibi 'sindirilmişleri' dinlemeyi bırakın. Onun gibiler Cumhurbaşkanına yaranmak için her şeyi yapar. Diouf da beni yok etmek isteyen danışmanlarını dinlememişti. Keza ben de bazılarının bana önerdiği gibi Diof'u tutuklatmayı reddettim."

Senegal'de eylemler 3 gün sürecek

Hafta sonu muhalif partiler ve sivil toplum örgütlerinin ülke çapında 3 günlük eylem çağrısı sonrası başkent Dakar'a dün geceden bu yana çevre illerden asker sevkiyat yapıldığı görüldü.

Bu hafta şiddetini artıracağı tahmin edilen olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Sonko hakkındaki "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla alınan gözaltı kararı dün gece kaldırılsa da eylemlerin süreceği tahmin ediliyor.

Sonko'nun gün içinde ifade verdikten sonra serbest bırakılması beklense de muhalif gruplar, eylemlerini, tutuklanan tüm Sonko destekçileri serbest kalana kadar sürdüreceklerini belirtiyor.

#FreeSenegal etiketi 1 milyonu geçti

Öte yandan Twitter'da ülkedeki gelişmeleri takip için başlatılan #FreeSenegal etiketi de 3 günde 1,3 milyon kez paylaşıldı.

Sosyal medya takip sitesi "Afriques Connectees"nin verilerine göre, 5 Mart'ta kullanılmaya başlanan etiket ile 7 Mart sabahına kadar 1,3 milyon tweet atıldı.

Etikete Senegalli oyuncular, müzisyen, futbolcular ve Afrikalı ünlü isimler de destek vermişti.

Türk Büyükelçiliğinden uyarı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği de Twitter hesabından, 8 Mart ve izleyen günlerde düzenlenecek gösteriler nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Paylaşımda, bugün için konsolosluk hizmetlerinin de durdurulduğu kaydedildi.

Fransız sermayesi tedirgin

Kendisini "sistem karşıtı" olarak tanımlayan Sonko'nun, sık sık Fransa ve ülkedeki Fransız şirketleri hedef alması, şiddet olaylarında kalabalığın öfkesini Fransız mağaza ve iş yerlerine yöneltti.

Fransız marketler zinciri Auchan'ın 17 mağazası yağmalanırken, yabancılara ait diğer iş yerlerine dokunulmaması ise dikkati çekti.

Senegal'in ana tedarikçisi Fransa'dan da Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan ortak bildiri dışında konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Auchan ve Total'in tüm şubelerinin hafta boyunca kapalı olacağı öğrenildi.

Senegal pazarına 2014'te giriş yapan ve ülkenin en büyük gıda perakendecisi olan Auchan'ın Senegal'de 32 mağazası bulunuyordu.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Hakkında tecavüz ve ölümle tehdit suçlaması yapılan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri 8 Mart'tan başlayarak ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Muhalefet, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'deki sokak olaylarına ilişkin eski Cumhurbaşkanı Wade'den halefi Sall'e çağrı Açıklaması - Son Dakika


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