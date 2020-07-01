Senegal'den AB'nin uluslararası uçuşların başlatılması kriterlerine eleştiri - Son Dakika

Senegal'den AB'nin uluslararası uçuşların başlatılması kriterlerine eleştiri

Senegal Turizm ve Hava Ulaştırmacılığı Bakanı Alioune Sarr, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası uçuşların açılması konusunda koyduğu yeni kriterlerin normal olmadığını belirtti.

Senegal Turizm ve Hava Ulaştırmacılığı Bakanı Alioune Sarr, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası uçuşların açılması konusunda koyduğu yeni kriterlerin normal olmadığını belirtti.

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Sarr, yaptığı açıklamada, AB'nin son 14 gün içinde her 100 bin kişide 16 vaka görülen ülkelere uçuşların kısıtlanacağına dair yeni açıkladığı kriterin akıl dışı bir kural olduğunu kaydetti.

Afrika ülkelerinde Kovid-19 salgını durumunun yansıtıldığı gibi kötü olmadığını vurgulayan Alioune Sarr, "Bazı ülkelerde günde 100 ölüm görüldüğünde bu bir kriter olabilirdi. Kamuoyunu, ülkelerimizde durumun bazılarının bizi inandırmaya çalıştığı kadar kötü olmadığı konusunda bilgilendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Sarr, Senegal'in uçuşların açılması konusunda 1000'den fazla ölüm görülen ülke kriteri koyabileceğini, ancak karşı tarafın kararına saygı duyarak bunu yapmamayı tercih ettiğini dile getirdi.

Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bine yaklaştı

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 907 testten 132'si pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 bin 925'e yükseldi. Virüs bulaşan 4 bin 545 kişi iyileşirken, 116 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'den AB'nin uluslararası uçuşların başlatılması kriterlerine eleştiri - Son Dakika

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