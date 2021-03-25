Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü - Son Dakika

Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü

25.03.2021 20:25

Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Senegal'de üniversite sınavında ilk 2 bine giren öğrencilerden 130'unun Tokat'ta eğitim göreceğini belirterek, "Bu alacağımız öğrencilerden ilk etapta şu anda 20'si geldi" dedi.

Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Senegal'de üniversite sınavında ilk 2 bine giren öğrencilerden 130'unun Tokat'ta eğitim göreceğini belirterek, "Bu alacağımız öğrencilerden ilk etapta şu anda 20'si geldi" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ekibi ile geçtiğimiz yıl Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Senegal'e yaptıkları ziyaretler meyvesini verdi. İlk defa Senegal'den gelen 20 kişilik gurup Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim görmeye başladı. Öğrencileri ziyaret eden Rektör Şahin, bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de eğitim almasını önemsediklerini belirten Rektör Şahin, TÖMER'de eğitim gören öğrencilerin Türkiye'yi, Türk kültürünü öğrenme şansı bulduklarını kaydetti.

5 bin 500 yabancı öğrenci hedefi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 3 bin 500 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim ve öğretim aldığını belirten Rektör Şahin, "Bu öğrencilerimiz yaklaşık 50 farklı ülkeden geliyorlar. Bu sene ilk defa Tokat'a Senegal'den öğrenci aldık. Çok az sayıda ülkede Senegalli öğrenciler var. Senegal'de 5 ay önce ziyarette bulunmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Profesör Doktor Ahmet Kavas destek sağladılar, mihmandarlık ettiler. Üniversite imtihanlarındaki ilk 2 bine giren öğrencilerin içerisinden yaklaşık 130 öğrenciyi alacağız. Dolayısıyla bu alacağımız öğrencilerden ilk etapta şu anda 20'si geldi. Senegal'den ilk defa bu kadar sayıda seçkin öğrenci alımını yapıyoruz. Bu hem ülkemiz adına hem de Senegal son derece önemli. Senegal devlet bursları genel müdürü artık sadece Türkiye'ye gelen öğrencilere devlet bursu sağlayacaklarını ifade etti. Yani bu yönde bir karar almışlar. Bu da ülkemiz adına oldukça önemli bir kazanç. 5 bin 500 civarında uluslararası öğrenci hedefimiz var. Sanıyorum en geç 2 sene içerisinde bu sayıyı yakalayacağız" dedi.

Rektör Şahin, öğrencilerden harç ücreti alındığını ifade ederek, "Yabancı uyruklu öğrencilerimizden Türk öğrenciler için belirlenen harcın 7-10 katına varana kadar bir harç alıyoruz. Böylece üniversitemizde hem eğitimlerini hem de bizim üniversitemize ve devletimize bir gelir imkanı sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda bir kültür kaynaşması elde ediyoruz. Farkındalık, uluslararasılaşma ve öğrencilerimizin kendilerini dünya insan görmelerine fırsat sağlamış oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın üniversitelere belirlediği bir hedef var. 2023 yılı sonuna kadar 350 bin uluslararası öğrencinin üniversitelerimizde okuyor halde olmasını arzu ediyorlar. Biz de bu hedefe ulaşmak maksadıyla inşallah uluslararası öğrencimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Pandemi sürecinde yabancı öğrencilerin eğitimlerin sınırlı düzeyde devam ettiğini belirten Rektör Şahin, "Pandemi dolayısıyla Türk öğrencilerimiz üniversitede bulunmuyorlar. Dolayısıyla yurtlar boş durumda. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz seyredilmiş şekilde Kredi Yurtları Kurumu'nda ve özel yurtlarda kalıyorlar. Aynı zamanda derslerinin bir kısmını video konferans yöntemiyle uzaktan eğitimle alıyorlar. Bir kısımda burada görmüş olduğunuz gibi seyreltilmiş sınıflarda Türkçe eğitimi alıyor. Yani pandemi süreci ulusal öğrencinin hareketlerini ciddi anlamda sınırlama getirdi ama biz kesintiye uğramaması adına uluslararası öğrenciyi ülkemize ve üniversitemize almaya devam ediyoruz. Eğitimlerini kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü
Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü
Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü
Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü

Gaziosmanpaşa, Üniversite, Senegal, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Senegal'den Tokat'a öğrenci göçü - Son Dakika


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