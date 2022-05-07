Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı - Son Dakika
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Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

07.05.2022 21:32
Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

Senegal devlet televizyonu RTS'de Türkiye konulu belgesel yayımlandı.

Senegal devlet televizyonu RTS'de Türkiye konulu belgesel yayımlandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve SUMMA Holding iş birliğinde çekilen belgesel için RTS'den 6 kişilik bir ekip şubat ayında Türkiye'ye gitti.

RTS ekibi, İstanbul, Ankara, Safranbolu ve Karabük'te çekimler gerçekleştirdi, Dakar'da temsilciliği bulunan Türk kurumları ile röportaj yaptı.

Belgesel kapsamında Mısır Çarşısı, Sultanahmet, Ayasofya, Çamlıca Camileri, Çamlıca Kulesi gibi İstanbul'un simge yapılarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, YEE, Türkiye Maarif Vakfı, Karabük Üniversitesi ve Senegal'in Ankara Büyükelçiliği ziyaret edildi.

RTS ekibi, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile Senegal'in karşılaştığı final maçını da Karabük Üniversitesindeki Senegalli öğrencilerle birlikte izledi ve Senegal'in zaferini öğrencilerle kutladı.

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Belgesel, Karabük, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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