Senegal Dışişleri Bakanlığı: 65 Senegalliden 47'si Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika
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Senegal Dışişleri Bakanlığı: 65 Senegalliden 47'si Ukrayna'dan ayrıldı

05.03.2022 20:56
Senegal Dışişleri Bakanlığı: 65 Senegalliden 47'si Ukrayna'dan ayrıldı

Senegal Dışişleri Bakanlığı, 47 Senegal vatandaşının, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu.

Senegal Dışişleri Bakanlığı, 47 Senegal vatandaşının, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışındaki Senegallilerden sorumlu Devlet Bakanı Moise Sarr, Twitter hesabından Ukrayna'daki vatandaşlara ilişkin son durumu paylaştı.

"Ukrayna'da bulunan 65 Senegal vatandaşından 47'sinin ülkeden çıkış yaptığını" kaydeden Sarr, Fransa'ya 13, Almanya'ya 13, Belçika ve Slovakya'ya birer kişinin geçtiğini bildirdi.

Sarr, 2 Mart'ta Ukrayna'dan ayrılan Senegallilerin sayısının 36 olduğunu açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Senegal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal Dışişleri Bakanlığı: 65 Senegalliden 47'si Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senegal Dışişleri Bakanlığı: 65 Senegalliden 47'si Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika
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