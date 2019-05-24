Son Dakika Haberleri: Senegal'e Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği

Senegal'e Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği

4 saat önce

Senegal'in Thies kentinde kurulacak Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği için türbinler teslim alındı.

Senegal'e Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği, System.String[]
Senegal'in Thies kentinde kurulacak Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği için türbinler teslim alındı.
Senegal Ulusal Elektrik Şirketi (Senelec) ile İngiltere merkezli Leleka şirketi başkent Dakar Limanı'nda yapılan törende, Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliğinin ilk türbinlerini teslim aldı.
Dakar'a 70 kilometre uzaklıktaki Thies kenti yakınlarında 40 hektarlık alana kurulacak ve Batı Afrika'da bir ilk olacak Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliğinde 46 dev rüzgar türbini yer alacak.
Her biri 3,45 megawatt kapasiteli tribünlerin toplam kapasitesi 158,7 megawatt olacak.
Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliği, 16 milyon nüfuslu Senegal'de 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve elektrik üretim kapasitesini yüzde 15 artıracak.
Enerji çiftliğinin bu yıl sonunda ürettiği elektriği yerel şebekeye aktarması, yılda 450 bin MWh elektrik enerjisi üretmesi bekleniyor.
Yaklaşık 200 milyar CFA franka (2,08 milyon Türk lirası) mal olan projenin finansmanın 140 milyar frangı, doğrudan ABD desteğiyle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:37 Kaynak: AA
İngiltere, Afrika, Senegal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Lideri Hasan Ruhani: ABD'yi Pişman Edeceğiz TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senegal'e Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]