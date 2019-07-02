Son Dakika Haberleri: Senegal ekonomide sınıf atladı
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Senegal ekonomide sınıf atladı

1 saat önce

Dünya Bankası'na göre, Batı Afrika ülkesi Senegal, son yıllarda gösterdiği ekonomik gelişim sayesinde, düşük gelirli ülkeler sınıfından çıkarak orta gelirli ülkeler kategorisine yükseldi.

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Dünya Bankası'na göre, Batı Afrika ülkesi Senegal, son yıllarda gösterdiği ekonomik gelişim sayesinde, düşük gelirli ülkeler sınıfından çıkarak orta gelirli ülkeler kategorisine yükseldi.
Senegal Ekonomi, Planlama ve İşbirliği Bakanlığı, Dünya Bankası verileri ışığında Senegal'in gelir sıralamasına ilişkin verileri paylaştı.
Açıklamada "Dünya Bankası verilerine göre, Senegal, 1 Temmuz 2019'dan itibaren 34 düşük gelirli ülke kategorisinden çıkarak 47 ülkenin bulunduğu 'orta gelirli ülkeler' sınıfına yükseldi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında, yeni verilere göre, ülkede kişi başına düşen milli gelirin bin 26 dolar ile 3 bin 995 dolar arasında değiştiği belirtildi. Açıklamada, 2018 yılında ise kişi başına düşen milli gelirin bin 410 dolar olduğu anımsatıldı.
Önemli yatırımları Türk firmaları gerçekleştirdi
Özellikle son iki yıldır büyük yatırımların yapıldığı ülkede, Türk firmaları da özellikle inşaat ve ulaşım alanında önemli yatırımlar üstlendi.
Batı Afrika'nın en prestijli havalimanı başta olmak üzere Türk firmaları otel, spor kompleksi, uluslararası kongre merkezi ve tren yolu altyapısı inşası dahil büyük yatırımlar gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:10 Kaynak: AA
Dünya Bankası, Senegal, Afrika, Güncel
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