Senegal, Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal, Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Senegal, Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın bugün ziyaret edeceği Senegal'in başkenti Dakar'da caddeler, Türk ve Senegal bayraklarıyla süslendi.

Senegal, Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın bugün ziyaret edeceği Senegal'in başkenti Dakar'da caddeler, Türk ve Senegal bayraklarıyla süslendi.

Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara, sahil yoluna iki ülkenin bayrakları asıldı.

Gambiya'da temaslarını sürdüren Erdoğan, bugün Dakar'a geçecek.

"Erdoğan, Afrika konusunda kalbinden konuşuyor"

Seyyar gözlük satıcısı Abdou Endour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegalliler olarak Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.

Güçlü duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ifade Endour, kendisiyle tokalaşmayı istediğini dile getirdi.

Endour, son zamanlarda Dakar'da yatırım yapan çok sayıda Türk iş adamı gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e geldikçe iki ülke arasındaki dostluk güçleniyor. İlişkiler güçlendikçe de Senegallilerin Türkiye'ye giderek ticaret yapmasının önü daha da açılıyor. Ayrıca bu Türkiye'deki Senegallilerin hayatını da kolaylaştırıyor." diye konuştu.

Abdou Endour, "Televizyonda Erdoğan'ın Afrika'yı savunduğunu izliyoruz, Afrika'yı sevdiği, kalbinden konuştuğu belli oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

Senegal, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 03:11:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Senegal, Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]