Senegal, güneydeki ayrılıkçılarla barış anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Senegal, güneydeki ayrılıkçılarla barış anlaşması imzaladı

05.08.2022 12:09
Senegal, güneydeki ayrılıkçılarla barış anlaşması imzaladı

Senegal hükümeti, ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Casamance Demokratik Güçler Hareketiyle (MFDC) barış anlaşması imzaladı.

Senegal hükümeti, ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Casamance Demokratik Güçler Hareketiyle (MFDC) barış anlaşması imzaladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, barış anlaşmasının imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ara buluculuk yapan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'ya teşekkür etti.

1980'li yılların başından bu yana ülkenin en fazla ilgi gören turizm bölgelerinden Casamance'de faaliyet gösteren isyancılar, anlaşma gereği silahlarını bırakmayı kabul etti.

Senegal, ayrılıkçılara destek olduğu gerekçesiyle zaman zaman komşuları Gambiya ve Gine Bissau'yu suçlamıştı.

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Kaynak: AA

Senegal, Twitter, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal, güneydeki ayrılıkçılarla barış anlaşması imzaladı - Son Dakika

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