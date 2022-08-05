1980'li yılların başından bu yana ülkenin en fazla ilgi gören turizm bölgelerinden Casamance'de faaliyet gösteren isyancılar, anlaşma gereği silahlarını bırakmayı kabul etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, barış anlaşmasının imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ara buluculuk yapan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Senegal, güneydeki ayrılıkçılarla barış anlaşması imzaladı - Son Dakika

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