Senegal ile ikili ticaret hacmimiz 540 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

İki yıllık bir aradan sonra Dakar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu benim Senegal'e beşinci gelişim. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına, şahsıma heyetime gösterdikleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum. Şubat ayı itibariyle Afrika Birliği Dönem Başkanlığını devralmış olan dost ve kardeş ülke Senegal'e başarılar diliyorum" diye ekledi.

İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul edilen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika'yla ilişkiler bakımından bir yol haritası belirlendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini tüm veçheleriyle ele aldık. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı bir kez daha ifade ettik" açıklamasında bulundu.

"Ziyaretim vesilesiyle, Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine yarın değerli kardeşimle birlikte iştirak edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmiş olmasıyla da ayrıca iftihar ediyorum. Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olarak yakaladığı büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"SENEGAL İLE İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 540 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

Senegal ile ikili ilişkilerde, son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemli bir ivme yakalanmasını sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerde de ekonomi, yatırımlar, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkileri nasıl daha ileri bir düzeye taşıyabiliriz bunları etraflıca görüşme fırsatımız oldu. Ziyaretim vesilesiyle, Dakar Büyükelçiliğimizin yeni Kançılarya Binası'nın resmi açılışını da yarın gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgına rağmen 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 artarak 540 milyon doları aştı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Firmalarımızın 'Yükselen Senegal Planı' kapsamındaki katkıları Senegal halkının da desteğiyle devam edecektir. Senegal'deki firmalarımız ayrıca enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayii, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında karşılıklı menfaat temelinde faaliyetlerde bulunuyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Kalkınma alanında da yakın iş birliği içerisindeyiz. 2007 yılından bu yana Senegal'de toplam 12 milyon dolar değerinde 186 projeyi hayata geçiren TİKA, faaliyetlerini sürdürmekte kararlıdır. Türkiye Maarif Vakfımız ise Senegal'de 13 okulda toplam 857 öğrenciye eğitim veriyor. 1992 yılından bu yana Türkiye burslarından yararlanan Senegalli öğrenci kardeşlerimizin sayısı 187'ye ulaşmıştır. Senegal makamlarının FETÖ terör örgütüyle mücadelemizde sağladıkları destek için de teşekkür ediyoruz. Bu destek ve dayanışmanın devam edeceğinden eminiz. Bu düşüncelerle aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Macky Sall'e ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyor, ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

(İHA)