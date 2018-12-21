Senegal ile Moritanya Arasında Doğal Gaz Anlaşması
9 saat önce
Moritanya ile Senegal'in Atlas Okyanusu kıyısında ortak doğalgaz üretimi konusunda nihai anlaşmayı imzaladığı bildirildi.
Moritanya
ile Senegal
'in Atlas Okyanusu kıyısında ortak doğalgaz üretimi konusunda nihai anlaşmayı imzaladığı bildirildi.
Moritanya Resmi Haber Ajansının (AMİ) haberine göre, başkent Novakşot'ta konuk Senegal Cumhurbaşkanı
Macky Sall ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, iki ülkenin sınırında bulunan doğal gaz yatağı konusunda şubat ayında varılan mutabakatın nihai anlaşmasını imzaladı.
Anlaşma uyarınca, "Büyük Kaplumbağa" (Grand Tortue) gaz yatağından 2021'de doğal gaz çıkarılmaya başlanacak.
Sall'in ziyaretinde ayrıca iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.
Batı Afrika
bölgesinin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri sayılan Büyük Kaplumbağa'da yaklaşık 450 milyar metreküp doğal gaz olduğu tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:43 Kaynak: AA
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