Senegal ile Moritanya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek - Son Dakika
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Senegal ile Moritanya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek

7 saat önce

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iki günlük Moritanya ziyaretinde, iki ülke arasında başta savunma olmak üzere birçok alanda anlaşmalara imza atıldı.

Senegal ile Moritanya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek, System.String[]

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iki günlük Moritanya ziyaretinde, iki ülke arasında başta savunma olmak üzere birçok alanda anlaşmalara imza atıldı.

Sall, pazartesi günü başlayan ve bugün sona eren ziyaretinde, mevkidaşı Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ile görüştü.

İki lider, Senegal ve Moritanya donanmalarının Atlas Okyanusu'nda ortak tatbikat ve devriye düzenlemesine ilişkin savunma anlaşmasına imza attı.

Ayrıca terörle mücadele, aşırıcılık, yasa dışı göç, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi konularda iş birliğini öngören anlaşmalar imzalandı.

Anlaşmaya göre iki ülke, Büyük Kaplumbağa (GTA) gaz yatağından ortaklaşa doğal gaz çıkaracak. Bu kapsamda iki ülke, karbon emisyonunu düşürme ve temiz enerji kullanımını öngören "Temiz Gaz Girişimi" adlı ortaklık sözleşmesine imza attı.

Senegal ve Moritanya, iki ülkeyi birbirine bağlayacak Rosso Köprüsü'nde geçerli vergi ve gümrük tarifesi, tarım ve balıkçılık protokolleri ile ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mutabakat anlaşmalarını imzaladı.

Sall ve el-Gazvani, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek istediklerini, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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