Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalması Dakar'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso'yu 3-1 yenerek finale yükselen Senegal'in başkenti Dakar'da futbolseverler sevinç gösterisinde bulundu.
Dakarlı taraftarlar, Kamerun'da oynanan yarı finali Rönesans Anıtı'nın yer aldığı meydanda kurulan dev ekrandan izledi.
Maçtan saatler öncesinde meydanı doldurmaya başlayan futbolseverler, geleneksel danslar ve şarkılarla karşılaşmanın başlamasını bekledi.
Çocuklarıyla maçı izlemeye gelen Rukiye Belen de 12 yıldır Dakar'da yaşadığını ve Senegal Milli Takımı'nı desteklediğini söyledi.
Belen, "Kendimizi Senegallilerden farklı görmüyoruz, inşallah kupa Senegal'e gelecek." dedi.
Senegal'in Burkina Faso'yu 3-1 yenmesinin ardından ise taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu, sloganlar attı.
Turnuvada bugün ev sahibi Kamerun ile Mısır, ikinci yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü oynanacak final maçıyla belli olacak???????.
Kaynak: AA
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