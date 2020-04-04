Senegal'in bağımsızlığının 60. yılı Kovid-19 salgını gölgesinde kutlandı - Son Dakika

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Senegal'in bağımsızlığının 60. yılı Kovid-19 salgını gölgesinde kutlandı
6 saat önce
Senegal'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla küçük çaplı bir törenle kutlandı.
Senegal'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla küçük çaplı bir törenle kutlandı.
Uzun yıllar Fransa'nın sömürgesi olan ve 4 Nisan 1960'ta bağımsızlığını kazanan Senegal'de, Cumhurbaşkanı Macky Sall, ulusa sesleniş konuşmasında, bu yıl yüzde 6,8 olarak tahmin edilen büyüme hızının Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 3 olabileceğini belirtti.
Bu zor zamanlarda tüm Senegallilerin desteğini isteyen Sall, Afrika'nın birlik olarak Kovid-19 tehdidini yenmesi gerektiğini dile getirdi.
Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle Cumhurbaşkanlığında küçük bir askeri törenle bağımsızlık kutlaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:54 Kaynak: AA
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