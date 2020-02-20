Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek - Son Dakika

Senegal'in başkenti Dakar'da UEFA standartlarında, 50 bin seyirci kapasiteli ve ülkenin en büyük spor kompleksi olacak Senegal Stadyumu'nun temeli atıldı.

Dakar'a 50 kilometre mesafedeki Diamniadiao kentinde inşasına başlanan stadın temeline ilk harcı Cumhurbaşkanı Macky Sall döktü.

Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Sall, Senegal gençliğinin ve sporunun uluslararası standartlarda bu tür bir stada ihtiyacı olduğunu belirtti.

Stadın 2022 Gençlik Yaz Olimpiyatlarının yanı sıra, Afrika Uluslar Kupası, Dünya Kupası gibi birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapmasını umduğunu ifade eden Sall, kapalı spor salonu Dakar Arena'dan sonra bu stadın tamamlanmasıyla Diamniadiao'nun Afrika'da önemli bir spor merkezi haline geleceğini kaydetti.

Sall, stadın tüm elektrik ihtiyacının 2 megavat enerji kapasiteli bağımsız bir güneş enerjisi santralinden karşılanacağını aktardı.

Senegal'in 2022 Gençlik Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasına hazırlık olarak büyük bir spor kompleksi şeklinde inşa edilecek önemli yapı, 155 milyar CFA frangına (1,55 milyar lira) mal olacak.

Türk şirketi Summa tarafından inşa edilen stadyumun 17 ayda tamamlanması planlanıyor.