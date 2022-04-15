Senegal'in genç hafızları her cuma dinlenme rekoru kırıyor - Son Dakika

Senegal'de yayın yapan "Africa 7" radyosunda her hafta yayımlanan "Ümmetin Mucizeleri" isimli program, ülkenin dört bir yanından genç hafızları buluşturuyor.

Africa 7 televizyonundan da her cuma canlı yayınlanan programa, bazen iki bazen üç konuk katılıyor.

Senegal'in dört bir yanından gelen hafız gençler, Kur'an-ı Kerim eğitimine nasıl başladıklarını ve hedeflerini anlatıyor, aynı zamanda dinleyicilere Kur'an tilaveti sunuyor.

Ümmetin Mucizeleri'nin sunucusu Mamadou Mustafa Fall, programın amacını, dinleyici kitlesini ve gelen yorumları AA muhabirine anlattı.

Fall, Senegal'in en çok dinlenen yapımlarından biri olan programa yaklaşık 2 yıl önce başladığını belirtti.

"Amacımız Kur'an-ı Kerim'i herkese ama özellikle de Kur'an eğitimi olmayanlara hatta dinlemeyenlere bile sevdirmek. Bu nedenle tecvide çok önem veriyoruz ve sesi güzel hafızları seçiyoruz. Tüm katılımcıların özellikle tecvidi çok güzel." diyen Fall, programın Senegal'de oldukça popüler olduğunu söyledi.

Fall, cuma günlerini iple çektiğini ve her programda çok duygulandığını vurgulayarak "Bazen kendimi tutamayıp ağlıyorum. Zaten programı televizyondan takip edenler de görüyordur o kadar yoğun duygulara kapılıyorum ki. Allah'ın kelamı doğrudan kalbe işliyor." ifadelerini kullandı.

"Kadın hafızlardan etkilenip Kur'an öğrenmeye başlayan çok kişi var"

Programa genç kadın hafızların da katıldığına dikkati çeken Fall, böylece genç nesle de ilham olduklarını ifade etti.

Fall, kadınların sesiyle ilgili tartışmalar hakkında şunları söyledi:

"Bu konuyu dini otoriteler daha iyi bilir elbette ama kadın hafızları artık birçok ülkede dinliyoruz, yarışmalara, programlara katılıyorlar. Kadın hafızlarımızdan etkilenerek Kur'an eğitimi almaya karar veren çok kişi var. Kadınlar İslam'ı nasıl yaşadıklarını göstermeli. Düşünün İslamiyet'i ilk kabul eden kişi bir kadındı. İslam için canını veren ilk kişi de kadındı. Kur'an-ı Kerim'de kadınlara yönelik bir sure var. İslam'da kadının yeri bu kadar önemliyken neden kadınlardan hep geride durmaları bekleniyor? Aksine kadınlarımız nesilleri eğitiyor dolayısıyla onların İslam'ı benimseyip yaşamaları ve göstermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"TikTok'ta 750 bin izlenen videolarımız var"

Fall, programın sosyal medyada da çok ünlü olduğunu ve programa ilişkin çok olumlu yorumlar aldıklarını belirtti.

Genç neslin çok kullandığı TikTok uygulamasında açtığı hesabına, programdan kesitler yüklediğini belirten Fall, gösterilen ilgiye kendisinin bile şaşırdığını söyledi.

Fall, "Hesabı 4-5 ay önce açtığımda bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Şu an 77 binden fazla abone ve 663 binden fazla beğeni var. Hatta bazı videolar 750 binden fazla görüntülendi. Bu, şu demek; Senegalli gençler gerçekten Kur'an-ı Kerim ile ilgilenmeye başladı."

Paylaşımlara yapılan yorumların tamamının olumlu olduğuna dikkati çeken Fall, "Tek bir negatif yorum almadım. Hepsini tek tek okuyorum. Hiç unutmuyorum genç bir kızımız bu videolar sayesinde Kur'an okumayı öğrenmeye başladığını yazmıştı. Hatta 'çocuğum olursa hafız olmasını istiyorum' yazanlar da çok." dedi.

"Hem hafız hem stilistim"

Programa birçok kez katılan 23 yaşındaki hafız Hava Ndieye de 5 yaşında başladığı Kur'an-ı Kerim eğitiminde 10 yaşında hafız olduğunu söyledi.

Programa çıkma konusunda başta tereddüt ettiğini ancak sonrasında çok güzel geri dönüşler aldığını belirten Ndeye, bu programın kendisine güzel bir pencere açtığını kaydetti.

Ndieye, genç bir hafız olarak hayatın başka alanlarında da aktif olduğunu belirterek "Hafızlığımın yanı sıra aynı zamanda stilistlik eğitimi aldım ve kendi butiğimi açtım. İnsanlar bir kere hafız olunca başka bir şeyler uğraşamayacağınızı zannediyor. Bu, doğru değil. Kur'an-ı Kerim hep hayatımın merkezinde ama başka uğraşlarım da var." diye konuştu.