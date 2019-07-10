Son Dakika Haberleri: Senegal'in güneyinde 12 ayrılıkçı tutuklandı
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Senegal'in güneyinde 12 ayrılıkçı tutuklandı

1 saat önce

Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı Casamance Demokratik Güçler Hareketi (MFDC) mensubu 12 kişi tutuklandı.

Senegal'in güneyinde 12 ayrılıkçı tutuklandı, System.String[]
Senegal, Güncel
Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı Casamance Demokratik Güçler Hareketi (MFDC) mensubu 12 kişi tutuklandı.
Kagnobon köyünde tutuklananlar arasında hareketin üst düzey isimlerinden Ousmana Diedhiou da yer aldı.
Ziguinchor'da tutulan tutuklular, bölgede Senegal devletine karşı tahrik edici konuşmalar yaptıkları için aranıyordu.
Ayrılıkçı militanlar 1980'li yılların başından bu yana, ülkenin en fazla ilgi gören turizm bölgesi Casamance'de yoğun olmamakla birlikte isyan hareketini sürdürüyor.
Taraflar arasında birkaç kez yapılan ateşkes anlaşması ve barış çabalarına rağmen anlaşma konusunda yeterince ilerleme sağlanamadığı bildirilirken, Senegal, komşuları Gambiya ve Gine Bissau'yu isyancılara yataklık etmekle suçluyor.
Senegalli güvenlik yetkilileri, Casamance'de isyancıların geçmişe nazaran daha iyi silahlandığını ifade ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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