Senegal'in Paris Büyükelçiliğinden Zemmour'un ırkçı ifadelerine kınama - Son Dakika
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Senegal'in Paris Büyükelçiliğinden Zemmour'un ırkçı ifadelerine kınama

28.03.2022 19:22
Senegal'in Paris Büyükelçiliğinden Zemmour'un ırkçı ifadelerine kınama

Senegal'in Paris Büyükelçiliği, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour'un ülkedeki yabancı suçluların büyük bir kısmının Senegalli olduğuna ilişkin ifadelerini şiddetle kınadı.

Senegal'in Paris Büyükelçiliği, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour'un ülkedeki yabancı suçluların büyük bir kısmının Senegalli olduğuna ilişkin ifadelerini şiddetle kınadı.

Senegal'in Paris Büyükelçisi El Hadj Maguette Seye imzalı yazılı açıklamada, Zemmour'un daha önce de hedef aldığı Fransa'da yaşayan Senegal toplumuna saldırmayı saplantı hale getirdiği bildirildi.

Zemmour'un ifadelerinin "ilkel bir ırkçılık" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu aşağılayıcı ifadelerin tüm Senegal toplumunun onurunu kırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Senegal gibi entegrasyon konusunda örnek bir toplumu hedef alan bu ifadelerin şiddetle kınandığı ve hukuki işlem de dahil gerekenin yapılacağının altı çizildi.

İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, hafta sonu Paris'te yaptığı bir açıklamada, Fransa'daki tüm yabancı suçluların Senegalli olduğunu ve cumhurbaşkanı seçilirse hepsinin ülkelerine gönderileceğini söylemişti.

Zemmour, Mayıs 2021'de de Cnews televizyonuna yaptığı açıklamada da ülkedeki tüm uyuşturucu satıcılarının Senegalli olduğunu iddia etmişti.

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Kaynak: AA

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