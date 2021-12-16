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Senegal'in ünlü balıklı pilavı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde - Son Dakika

Senegal'in ünlü balıklı pilavı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde

16.12.2021 17:30
Senegal'in ünlü balıklı pilavı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde

Senegal'in ünlü balıklı pilav yemeği (Ceebu Jen) UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi.

Senegal'in ünlü balıklı pilav yemeği (Ceebu Jen) UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi.

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Senegal'in en çok konuşulan yerel dili Wolofçada "balıklı pilav" anlamına gelen Ceebu Jen yemeğinin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdiği duyuruldu.

Gana ve Nijerya, Batı Afrika'da oldukça yaygın tüketilen Ceebu Jen'in kendi ülkelerine ait bir yemek türü olduğunu iddia ediyordu.

Ana malzeme olarak thiof (çof) balığı ve pirincin kullanıldığı Ceebu Jen'in 19'uncu yüzyılın başlarında Senegal'in kuzeyindeki Saint-Louis kentinde ortaya çıktığına inanılıyor.

Ceebu Jen, Senegal mutfağının en ünlü yemeği olmakla birlikte ülke kültüründe önemli bir yere sahip.

Bu yemeği hazırlamak için irice doğranan kabak, patlıcan, patates, havuç ve lahana gibi sebzeler birlikte haşlanıyor, ardından dağılmadan tencereden alınıyor. Kalan haşlama suyunda ise pirinç pişiriliyor.

Geniş bir tabağa alınan pirincin üstüne balık, haşlanmış sebzeler ve özel soğan sosu ekleniyor.

Ceebu Jen tarifi, anneden kıza geçiyor ve kişiye göre ufak farklılıklar gösteriyor.

Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika, Senegal, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'in ünlü balıklı pilavı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde - Son Dakika


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