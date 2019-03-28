Son Dakika Haberleri: Senegal'in Yatırım Çekmedeki Başarısının Sırrı: Reform ve Teşvikler

Senegal'in Yatırım Çekmedeki Başarısının Sırrı: Reform ve Teşvikler

9 dakika önce

Senegal, olumlu iş ortamını geliştirmek için uyguladığı politikalar ve sağladığı teşviklerle ülkeyi yatırımcı ve girişimciler için oldukça cazip bir yer haline getiriyor.

Senegal, olumlu iş ortamını geliştirmek için uyguladığı politikalar ve sağladığı teşviklerle ülkeyi yatırımcı ve girişimciler için oldukça cazip bir yer haline getiriyor…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:31 Kaynak: Youtube

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