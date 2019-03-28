Senegal'in Yatırım Çekmedeki Başarısının Sırrı: Reform ve Teşvikler

Senegal, olumlu iş ortamını geliştirmek için uyguladığı politikalar ve sağladığı teşviklerle ülkeyi yatırımcı ve girişimciler için oldukça cazip bir yer haline getiriyor.

Senegal, olumlu iş ortamını geliştirmek için uyguladığı politikalar ve sağladığı teşviklerle ülkeyi yatırımcı ve girişimciler için oldukça cazip bir yer haline getiriyor…

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