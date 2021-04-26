Senegal'in "yüzer enerji santrali" için 60 milyon dolarlık fon desteği - Son Dakika

Senegal'in "yüzer enerji santrali" için 60 milyon dolarlık fon desteği

26.04.2021 11:56
Senegal'in

Mauritius Ticaret Bankası, Karadeniz Holding bünyesinde geliştirilen yüzer enerji santralinin Senegal'de kullanılması için 60 milyon dolarlık fon sağladı.

Mauritius Ticaret Bankası, Karadeniz Holding bünyesinde geliştirilen yüzer enerji santralinin Senegal'de kullanılması için 60 milyon dolarlık fon sağladı. Türk-Japon ortaklığı girişimi Karmol tarafından üretilen yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi, Haziran ayında Senegal'e ilk kez deniz üstünde sıvı doğal gaz (LNG) ile üretilen elektrik enerjisi sağlamaya başlayacak.

Batı Afrika ülkesi Senegal, elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Karadeniz Holding'in iştiraki Karpowership'in Japon Mitsui OSK Lines (MOL) ortak girişimi olan Karmol ile anlaştı. 182 yıllık Mauritius Ticaret Bankası, kuruluş maliyeti gerektirmeden gemi üzerinden elektrik üretimine dayanan 140 milyon dolarlık "yüzer enerji santrali" projesinin finansmanı için 60 milyon dolarlık kredi sağlayacağını açıkladı. Proje kapsamında, Ağustos 2019'dan beri Karpowership'in Senegal'in elektrik ihtiyacına yaklaşık yüzde 15'lik katkıda bulunan enerji gemisi Powership, elektrik üretiminde ağır yakıttan sıvı doğal gaz kullanımına geçecek. Karmol'un ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU), Haziran ayında 13 milyon nüfuslu ülkeye ilk kez sıvı doğal gazdan üretilen elektriği sağlayacak.

"SENEGAL'DE NÜFUSUN ELEKTRIĞE ERIŞİM ORANI YÜZDE 69"

Africa Energy Outlook 2019 raporuna göre, Senegal genelinde nüfusun elektriğe erişim oranı yüzde 69. Bu oran kentlerde yüzde 92 iken, kırsal alanlarda yüzde 42'de kalıyor. Senegal devleti 2025 yılına kadar nüfusun elektriğe erişim oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor. Bunu başarmak için de, ithal edilen sıvı yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya ve kırsal alanlardaki elektrik erişimi oranlarını artırarak elektrik üretim maliyetlerini düşürmeye odaklanıyor. Kentsel bölgelerin dışında kalan alanlara elektrik sağlamak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında 7. sırada yer alan Erişilebilir ve Temiz Enerji ile de paralellik taşıyor. Karpowership'in enerji gemisi Powership'in gaz yakıt kullanımına geçmesi, yalnız elektrik değil, yakıt maliyetlerinde de önemli bir düşüş sağlayacak. Sıvı doğal gazla çalışan ilk enerji üretim tesisi olan Karmol LNGT Powership Africa, Senegal'in enerji kaynaklarını çeşitlendirme planının da temelini oluşturuyor. Üstelik, gaz kullanımı, 'İklim Değişimi' konulu 13. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda  Senegal'in karbon salınımı da azalacak.

"ELEKTRIK ÜRETIMINDE ÇEVRECI SANTRALLERIN YANINDAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mauritius Ticaret Bankası İhtisas Finansmanı Başkanı Zaahir Sulliman, "Senegal'in ulusal elektrik enerjisine erişim hedefine ve ülkenin elektrik üretimi için ağır yakıt kullanımından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımına geçiş sürecine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yaşadığımız iklim krizi konusunda, hepimize önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Bu nedenle de, 2022'ye kadar yeni kömür santrallerinin yanı sıra hem termal hem de metalurjik kömürün ticari finansmanını durdurmayı hedefliyoruz. Karpowership'e sağladığımız finansman, bu yönde attığımız adımların ilkini oluşturuyor. Yaşam standartlarını yükseltme hedefiyle, bir yandan enerji üretimini artırırken, diğer yandan iklim ve çevre dostu projelerde daha fazla yer alacağız" dedi.


Senegal'in yüzer enerji santrali için 60 milyon dolarlık fon desteği
Senegal'in yüzer enerji santrali için 60 milyon dolarlık fon desteği

Mauritius, Ticaret, Senegal, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Senegal'in 'yüzer enerji santrali' için 60 milyon dolarlık fon desteği - Son Dakika


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